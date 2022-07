Exposición Rural de Palermo: los políticos darán su visión sobre la carne

Bajo el lema “Pensando el camino hacia 2030″, este viernes se hará en el marco de la Exposición Rural de Palermo la Jornada de las Carnes, con la disertación de diversos actores de la actividad de las cadenas bovina, aviar, porcina y ovina.

La novedad será que, en un debate abierto, diferentes políticos brindarán su visión sobre las cuatro cadenas, marcarán las cuestiones a modificar y brindarán sus propuestas para el sector.

En diálogo con LA NACION, Carlos Odriozola, coordinador de la Mesa de Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), contó que la intención fue invitar a las diferentes agrupaciones políticas para que estén todas representadas. Pero detalló: “Lamentablemente, no fuimos muy exitosos”.

En rigor, solo recibieron la confirmación de cuatro personalidades: la titular del Pro, Patricia Bullrich; el jefe de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto; el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, y el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Les pedimos que realicen una evaluación sobre todo aquello que consideran que hay que mejorar, que marquen lo que piensan que fueron políticas equivocadas y que, por último, presenten sus propuestas para que este sector pueda desplegar toda su fuerza”, indicó.

Señaló que aguardan la confirmación del Peronismo Federal, ya sea de la diputada nacional Graciela Camaño o Florencio Randazzo. También en el radicalismo la del senador nacional Martín Lousteau. En tanto, según dijo, los diputados nacionales Facundo Manes y Ricardo López Murphy plantearon que no podían.

El otro invitado fue Javier Milei. “En un principio había dicho que sí podía, pero no quiere sentarse con otros políticos en la mesa, por lo que cuando se enteró de que no era el único se negó a participar”, señaló. Por último, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, también dijo que no podía.

Carlos Odriozola, coordinador de la Mesa de Comisión de Carnes de la SRA

Odriozola abrirá la jornada, que comenzará a las 9.15, según indicó, con un marcado pedido para este y el próximo Gobierno de “mayor previsibilidad, mejoramiento de la macroeconomía, la eliminación de las retenciones, el desdoblamiento cambiario, reglas claras y justas, que haya un solo estándar tanto sanitario como impositivo”.

En ese sentido, remarcó: “Es un pedido para poder avanzar en este sector, hablando también de las posibilidades porque no queremos ser espectadores de lo que pasa en el mundo, sino colaborar en la necesidad de alimentos”.

“Hoy estamos en un consumo de carne a nivel mundial alto, pero las expectativas es que siga creciendo, por lo que en los próximos 10 años se espera que se requiera al sector 33 millones de toneladas más de carne. La Argentina produce en total, entre las cuatro carnes, seis millones, por lo que el mundo necesita seis veces lo que produce la Argentina”, agregó.

El primer panel contará con la presencia de los cuatro presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace, quienes dialogarán sobre la situación del sector y las expectativas con respecto a 2030.

Luego, a las 10.15, el estratega global de proteína animal de Rabobank, Justin Sherrard, hablará sobre las posibilidades de las proteínas animales en el mundo, haciendo foco fundamentalmente en China y Asia. Odriozola remarcó que “va ser interesante para ver las perspectivas y expectativas a futuro del consumo y la producción”.

De la misma forma que se vio a nivel internacional, un panel tratará la temática a nivel nacional. Con una visión empresarial comentarán sobre el estado actual del negocio y las proyecciones de producción

Por la carne bovina estará Leonardo Rafael, de la Cámara de Matarifes y Abastecedores, y Miguel de Achával, gerente general de Grupo Juramento, Salta. En tanto, por la aviar disertará Joaquín De Grazia, vicepresidente del Centro de Empresa Procesadoras avícolas (CEPA). Por la de cerdo lo harán Daniel Fenoglio, presidente de la Cámara de Empresarios Porcinos (Cepba). Por la actividad ovina estará Michael O´Byrne, de la Mesa Ovina Nacional (MON).}

A las 15, Cristian Feldkamp, director ejecutivo de Movimiento CREA, hablará sobre las tecnologías aplicadas y Frank Mitloehner, del departamento animal Science de la Universidad de Davis, Estados Unidos sobre sustentabilidad.

Sobre este último, Odriozola indicó: “Es un especialista que a través de investigaciones está demostrando que la carne vacuna no solamente no es contaminante del medio ambiente y generador de gases de efecto invernadero, sino que al revés, es mitigante. Secuestra carbono de la atmósfera y en su balance, con respecto al metano, la ecuación es positiva. Es un cambio de paradigma”.

También tendrán su espacio los jóvenes. A las 16, Guido De Grazia, Estanislao Montiel, Federico Nicholson; Javier Rojas Panelo y Cristián Trevolazabala, hablarán sobre los jóvenes que lideran el cambio.

Seguirá la mesa con los referentes de los espacios políticos ya mencionados y, por último, brindará unas palabras de cierre Nicolás Pino, presidente de la SRA.