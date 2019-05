Fracasó en Chubut el intento de prohibir el glifosato

El gobernador de Chubut, Mario Arcioni Fuente: Archivo

24 de mayo de 2019 • 08:00

Aunque finalmente el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció el veto a la prohibición del glifosato que aprobó la legislatura local, cuatro entidades de las cadenas productivas de los principales cultivos del país expresaron su preocupación por la iniciativa.

En una carta que le enviaron al gobernador chubutense después de que se aprobara el proyecto del diputado kirchnerista José Grazzini, Maizar, Asagir, ArgenTrigo y Acsoja expresaron que la norma no presentaba "sustento técnico y científico y que fue promovida sin consultar a entidades públicas y/o privadas competentes".

En la nota, los presidentes de Maizar, Alberto Morelli; Asagir, Juan Martín Salas; David Hughes, de ArgenTrigo y Luis Zubizarreta, de Acsoja, expresaron que se ponían a disposición del mandatario provincial "para realizar un trabajo de consulta y asesoramiento".

Según informó el diario El Patagónico, Arcioni dijo en conferencia de prensa que la disposición que pretendió prohibir el glifosato "fue un proyecto de ley en el que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados".

En tanto, el legislador que promovió la iniciativa expresó: "No es la primera ley a favor de la gente que ha vetado el gobernador y la verdad no me sorprende" y dijo que insistirá con el proyecto.

Las entidades rurales de Chubut se habían opuesto a la prohibición y reclamaban que se los escuchara en el debate. "Es una herramienta fitosanitaria que sirve para solucionar determinados problemas que tiene la producción", dijo el presidente de la Sociedad Rural de Esquel, Leonardo Jones.

"Se usa en la producción de algunos de los cultivos para el control de malezas. Lo que originaría su prohibición sería buscar alternativas de productos", añadió. Además, destacó: "Lo que nos molesta es que es una medida que no tiene fundamentos científicos serios a nivel mundial".

El proyecto de Grazzini pretendía prohibir en todo el territorio provincial "la importación, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución y aplicación, ya sea por vía terrestre o aérea del herbicida glifosato en todas sus variantes, así como productos que tengan como base o principio activo el glifosato".

Cabe recordar que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), principal organismo nacional en materia, tiene catalogado al herbicida en los denominados productos de "banda verde", es decir, los menos riesgosos para la salud, siempre y cuando se aplique en las dosis y formas ordenadas en los productos.