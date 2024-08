“Fue magnífico”: el congreso de Aapresid superó todas las expectativas

Escuchar

Luego de tres días de intensa actividad, este mediodía finalizó el XXXII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se llevó a cabo en La Rural con el apoyo de Expoagro. Esta edición reunió a más de 12.000 asistentes y ofreció 160 charlas a cargo de 450 disertantes. Además, participaron más de 150 empresas del sector. Tradicionalmente celebrado en Rosario, el evento de este año se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, por primera vez, y los organizadores afirmaron que superó ampliamente las expectativas.

“Fue un congreso magnífico, que requirió mucho trabajo para llevarlo a cabo, pero alcanzamos un nivel excepcional. Ahora nos quedan muchas preguntas para explorar hacia adelante. Emociona ver la cantidad de personas que nos acompañaron. Los números son impresionantes. Logramos nuestro objetivo con creces”, dijo Marcelo Torres, presidente de Aapresid, en el acto de cierre. El directivo agradeció a quienes estuvieron detrás de la organización del evento.

“El acompañamiento de las empresas fue fundamental, y su apoyo resultó ser muy valioso, ya que sin él no podríamos haber hecho nada. También con la puesta en escena, en la que Exponenciar tuvo mucho que ver. Sin embargo, lo que realmente le dio vida al congreso fue la presencia de la gente. Si las salas no hubieran estado llenas y el público no hubiera estado participando activamente, no habría sido el mismo congreso. Por eso, emociona ver la cantidad de personas que nos acompañaron”, agregó.

Torres también se refirió al cambio de sede del congreso, destacando su papel crucial en la decisión. “Fui uno de los que más insistió para que se realizara este cambio de sede”, comentó. Reconoció que la transición generó dudas dentro de la comisión directiva: “Los pioneros no querían saber nada con dejar Rosario, pero hoy muchos de ellos me abrazaron y me dijeron que el congreso había sido excelente. Este evento nos ha llevado a un nivel de congreso que ahora nos deja muchas preguntas para el futuro”.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, agradeció a Aapresid por la oportunidad de participar en el congreso y dio un mensaje a los asistentes e integrantes de la institución. “En este congreso, y hablando con los socios de Aapresid, he descubierto que todos los que participaron en el congreso y todos los productores agropecuarios son excelentes economistas. Administran de forma eficaz, eficiente, sustentable y sostenible economías como la del agua, la de la materia orgánica y la del suelo”, afirmó.

Destacó que, a diferencia de los economistas tradicionales, que basan sus predicciones en números, “ustedes son los verdaderos artífices de poder pasar de 60 millones de toneladas a 150 millones″.

Schvartzman agregó: “Lo que hayamos visto en este congreso y en el del año que viene sea la responsabilidad de la Argentina en un nuevo salto productivo”. E insistió sobre los participantes: “Son verdaderos economistas que cuidan el medioambiente y nos cuidan a todos nosotros sin descuidar la producción”.

El evento, bajo el lema “Todo está conectado”, permitió a los asistentes participar en 160 charlas y paneles, presentados por 450 disertantes en seis auditorios y tres salas. Las temáticas se centraron en cuatro ejes: productivo-ambiental, económico, social y tecnológico, abarcando 12 ejes como agricultura regenerativa, agtech, bioeconomía y biotecnología, entre otros. Entre los paneles destacados se incluyeron temas como el futuro de los sistemas agroalimentarios en las Américas, el manejo integrado agrícola-ganadero y la sustentabilidad en el agro. Además, el Instituto Aaprender de Aapresid ofreció 10 charlas con figuras prominentes en diversos campos.

El Congreso también contó con un hall comercial con más de 150 expositores de maquinaria, insumos, servicios y agtech, donde se mostraron las últimas tecnologías y equipamientos para el agro.

La directora adjunta de Prospectiva de Aapresid, Paola Díaz, agradeció a las empresas y a los asistentes, y especialmente a Aapresid por haber confiado en ella hace tres años. También afirmó: “Nos toca representar a toda la institución, pero el alma mater de todo esto son los socios, por eso quiero centrar mi agradecimiento en ellos porque no fue fácil llegar hasta acá”.

Por último, Rodrigo Rosso, gerente de Prospectiva de Aapresid, afirmó: “Este Congreso cada vez se hace más grande, lo hacemos con mucho énfasis y mucho pulmón”.