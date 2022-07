Fuerte caída del valor del trigo en EE.UU. y en Europa tras el acuerdo para reactivar las exportaciones de Ucrania

En mesas separadas y mientras las bombas siguen resonando, Ucrania y Rusia aceptaron el plan ideado por las Naciones Unidas y por el gobierno de Turquía para reactivar las exportaciones de granos ucranianos a través del Mar Negro, algo que no ocurre desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero último. Por su propio peso, la noticia tuvo un impacto fuertemente bajista sobre las cotizaciones del trigo en Estados Unidos y en Europa, más allá de que lo plasmado en el papel todavía resulta endeble frente a la cantidad de condicionantes que persisten y, sobre todo, ante la desconfianza que impera de uno y de otro lado de la mesa de negociaciones.

Al cierre de las operaciones, las pizarras de Chicago y de Kansas, dos mercados referentes mundiales para el trigo, los precios del cereal cayeron un 5,9 y un 4,8%, al pasar de 296,25 a 278,88 y de 316,46 a 301,39 dólares por tonelada. El 23 de febrero, la jornada previa a la invasión rusa, el grano fino se cotizó en esas plazas a 321,87 y a 335,65 dólares por tonelada, respectivamente.

“Ahora todo depende de los rusos. Si permiten que este acuerdo se cumpla, el comercio de granos intentará normalizarse, pero si lo incumplen, es decir, si siguen atacando instalaciones portuarias o si no respetan el tránsito de los barcos, entonces todas las apuestas por una normalización estarán canceladas y los precios retomarán el camino alcista”, dijo a LA NACION desde Chicago Charlie Sernatinger, jefe global de Futuros de Granos de ED&M Man Capital Markets.

El especialista en comercio de granos advirtió que todavía hay muchos inconvenientes en el camino que necesitan ser resueltos, “desde la búsqueda y el origen de los barcos, hasta la obtención de un seguro que cubra a esos buques, entre otros, pero al menos es un comienzo”.

En materia de exportaciones agrícolas, Ucrania es el principal abastecedor mundial de aceite de girasol, el cuarto de maíz y usualmente oscila entre el quinto y el sexto lugar en el heterogéneo mercado de trigo. La plaza internacional de los aceites vegetales no acusó recibo de la noticia, mientras que la del maíz lo hizo en modo parcial –el valor del cereal bajó un 2% en Chicago– debido a las pérdidas que ya se venían registrando en las jornadas precedentes por la liquidación de contratos ejercida por los grandes fondos de inversión ante el incierto rumbo de la economía estadounidense.

Para Sernatinger una parte importante de la caída del valor del trigo en Estados Unidos fue reflejo del derrumbe de las cotizaciones del cereal en el mercado europeo. En efecto, el Euronext, que tiene su sede en Paris y que es referencia para el comercio en la Unión Europea (UE), mostró un descenso del precio del grano fino del 7,1%, al pasar de 350,75 a 325,75 euros por tonelada.

Esta importante reacción bajista europea al acuerdo para reactivar las exportaciones de granos ucranianos encontró su fundamento en que Francia fue uno de los países más favorecidos –en materia comercial– por el conflicto bélico, al multiplicar ventas de trigo hacia destinos en el norte de África, una de las regiones que concentraban su abastecimiento en Ucrania.

El acuerdo, que se extenderá por 120 días con la opción de ser renovado, contempla como meta volver a exportaciones desde los puertos ucranianos de cinco millones de toneladas mensuales de productos agrícolas, tal como sucedía antes del inicio de la guerra.

“Todavía dudamos de que lo firmado le permita a Ucrania aumentar sustancialmente las exportaciones de granos mientras la guerra continúe, dado que el acuerdo podría ser saboteado por Moscú”, advirtió a LA NACION Andrey Sizov, gerente general de la consultora rusa SovEcon.

Para fundamentar su escepticismo, Sizov añadió que según lo establecido en el acuerdo “Ucrania está sacando mucho más partido de este acuerdo (aumento de sus exportaciones a más del doble de las ventas actuales por fuera del Mar Negro y entrada de las divisas que tanto necesita) que Rusia (ligero aumento de las exportaciones por el retiro de algunas sanciones a los bancos y ninguna necesidad urgente en divisas). Creemos que esto no pasa desapercibido para el Kremlin. Además, esta iniciativa tampoco coincide con los bombardeos regulares sobre Odesa y Mykolaiv, y con los planes anteriores de Moscú para tratar de capturar todo el sur de Ucrania”.

Según la consultora ucraniana UkrAgroConsult, durante junio Ucrania logró exportar 2.168.434 toneladas de productos agrícolas –fundamentalmente maíz y trigo– a través de camiones, trenes y barcazas sacadas por el río Danubio, mientras que en lo que va de julio ya se despacharon 1.507.088 toneladas.

Para SovEcon el volumen de granos retenidos desde el inicio de la guerra ronda los 18-20 millones de toneladas maíz (unos 12 millones de toneladas de maíz y de 5 a 6 millones de trigo). A eso se deben agregar los 10/12 millones de toneladas de la nueva cosecha de trigo que ya comenzó y entre 13 y 15 millones de la nueva producción de maíz, cuya recolección debería comenzar en poco más de dos meses.

Un dato no menor es que buena parte de los granos que se espera poder embarcar en función del acuerdo firmado en Estambul no están en los puertos –no tienen capacidad para acopiar los millones de toneladas que se prevé exportar–, sino que se encuentran en plantas y centros de acopio desde los cuales deberán ser transportados hasta las terminales, algo que en tiempos de guerra no parece un hecho menor.