Con bajas que rondaron el 4% cerraron hoy los precios de la soja, el maíz y el trigo en la Bolsa de Chicago, donde los principales factores bajistas fueron la previsión de tiempo húmedo durante la próxima semana en zonas agrícolas de Brasil y de la Argentina, la confirmación de un foco de fiebre porcina africana en China y, fundamentalmente, la acción vendedora de los fondos de inversión, que ante síntomas de incertidumbre optaron por retirar ganancias de donde más las acumularon en los últimos meses: el mercado de granos.

Al cierre de la rueda, el precio de la soja perdió US$21,49, al pasar de 503,48 a 481,99 dólares por tonelada. En la semana la oleaginosa acumuló una caída del 7,4% frente a los US$520,57 vigentes el viernes anterior. En cuanto al maíz, las pizarras mostraron una baja de US$9,35, luego de variar de 206,39 a 197,04 dólares. En el balance semanal la merma fue del 5,8% respecto de los US$209,24 del viernes anterior.

"El mercado venía alimentando la tendencia alcista por las fuertes compras chinas en Estados Unidos, por la pérdida de valor del dólar frente a buena parte de las monedas relevantes para el comercio y, en particular, por el tiempo seco en las zonas agrícolas de Sudamérica donde se está jugando la oferta que entrará en el circuito comercial desde el mes próximo. Pero hoy, el mercado pareció caer en la cuenta de que algunos de esos fundamentos que alentaban las subas -en particular de la soja y del maíz- ya no están", explicó a LA NACION Adrián Seltzer, de la corredora Granar SA.

Agregó que esa percepción particular de los operadores estuvo fundada en la confirmación de un brote de fiebre porcina africana en China, que podría retraer la demanda de forrajes si la enfermedad vuelve a extenderse y que agravaría la actual coyuntura de márgenes negativos de la molienda china por la suba del valor de la materia prima, y en la mejora del clima sobre Brasil y la Argentina.

"Ese sentimiento bajista, combinado con posiciones especulativas importantes, que fueron compradas a valores mucho más bajos que los actuales, derivó en una fuerte tomar ganancias que exacerbó el movimiento bajista de los precios", dijo el analista y agregó que en la lógica de los grandes fondos de inversión especuladores, si mañana el mercado retoma la senda alcista podrán volver a entrar, "pero si eso no sucede, ya se llevaron buena parte de la renta a su casa".

Para el valor del trigo la caída fue de US$9,64, al pasar de 242,78 a 233,14 dólares. En la semana el cereal retrocedió un 6,1% frente a los US$248,20 del viernes anterior. Además de las bajas en simpatía con el recorrido negativo de los granos gruesos, la aceleración de las exportaciones rusas del grano fino antes de que entren en vigor los aranceles impuestos por el gobierno de Vladimir Putin, el 15 del mes próximo, acentuaron la competencia en el mercado global.

Además, hoy la consultora rusa SovEcon incrementó de 76,80 a 77,70 millones de toneladas su proyección sobre el volumen de la cosecha de trigo de Rusia 2021/2022 por las mejores condiciones meteorológicas durante el presente mes, que incluyeron oportunas nevadas que proporcionan aislamiento a los cultivos frente a una ola de frío y que, en la salida del invierno, aportarán humedad a las plantas.

En el nivel local, las pizarras del Matba Rofex reflejaron las mayores caídas sobre las posiciones de las nuevas cosechas de soja y de maíz. En efecto, la posición mayo de la oleaginosa cayó ayer de 330,50 a 316,50 dólares, mientras que el contrato abril del cereal retrocedió de 204,30 a 196,30 dólares.

Frente a estas bajas, impulsadas por las pérdidas externas, Seltzer señaló la necesidad de evaluar si esto es una tendencia o una oportunidad. "La evolución de los precios depende de múltiples factores, pero, ante la duda, sería oportuno mirar seriamente el mercado local de opciones para aprovechar el hecho de que aún los valores son muy superiores a los esperados pocos meses atrás y seguramente hay oportunidades para generar estrategias de coberturas flexibles que aseguren renta", recomendó.

En la plaza física, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que por tonelada de soja disponible las fábricas ofrecieron 325 dólares, 7 menos que ayer. Por maíz, la propuesta de los exportadores para las terminales ubicadas en la costa del Paraná retrocedió de 205 a 200 dólares, en tanto que por trigo los compradores volvieron a pagar el equivalente a 230 dólares por tonelada, que hoy fueron 19.865 pesos.

