Conmoción tras el asesinato a palos de un productor de 80 años

La inseguridad rural es un flagelo que escala sin control en todo el país. Días atrás, en un campo ubicado en la localidad de Erézcano, en el partido bonaerense de San Nicolás, Roberto Oscar Bosch, un productor de 80 años de edad fue asesinado a golpes, mientras que su hermano Ramón Eduardo, de 86 años, fue gravemente herido.

Según la agencia Télam, todo comenzó cuando un delincuente ingresó armado con un palo a la vivienda en la que vivían los hermanos Bosch a quienes amenazó con fines de robo y comenzó a pegarles con el objeto contundente. Luego les sustrajo unos $200.000 y una escopeta calibre 16, que había en la casa.

El menor de los hermanos falleció en el lugar como consecuencia de la lesiones sufridas, mientras que el mayor fue atado con precintos y estuvo al lado del cuerpo desde las 8 hasta las 18 de ayer. A esa hora, un vecino de un campo lindero se dirigió al lugar y escuchó los gritos de auxilio del hombre herido, quien fue trasladado de urgencia al hospital San Felipe, donde quedó internado con varios golpes.

En este contexto, la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) reclamó a las autoridades más seguridad para la gente que trabaja en el campo. “Las familias rurales estamos sitiadas por la delincuencia: robos de todo tipo, destrozos intencionales y lo peor de todo es que nuestras vidas corren peligro”, dijeron.

En un comunicado, la entidad exigió a que los gobernantes y las fuerzas de seguridad “hagan su trabajo y cumplan con su parte del contrato social”.

“Nosotros lo hacemos produciendo alimentos que el país necesita pero no podemos ni queremos perder más vidas solo por trabajar en el campo. Despierten y háganse cargo”, remarcaron.

Para Raúl Víctores, dirigente rural de la localidad bonaerense de San Pedro, “la situación es devastadora”.

“Falta Justicia, faltan medios y personal de seguridad rural. Hay pocos efectivos que patrullen los campos. El panorama que se viene por delante es delicadísimo. No hay conducción, estamos agobiados. No sé en qué va a terminar todo esto. Son tantos los frentes que tiene el campo, no solo te van diezmando tu capacidad productiva, encima ahora tenemos una inseguridad que es acuciante”, indicó a LA NACION.

Un detenido

Esta mañana, policías de la Departamental de Investigaciones de San Nicolás, luego de investigaciones y varios allanamientos lograron detener a un sospechoso que fue identificado como Juan Matías Castañares. La investigación quedó a cargo de la fiscal de la causa, María Belén Baños, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 del Departamento Judicial San Nicolás, quien dispuso las diligencias de rigor y mañana lo indagará por el delito de “homicidio agravado”.

Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que también contribuyó a la detención del acusado la descripción que dio el hermano de la víctima a los investigadores. “Castañares, quien trabaja como malabarista y limpiavidrios en la calle, es de la localidad de Pujol, partido de Pergamino, pero no tiene domicilio fijo ya que duerme en diversos domicilios transitorios de familiares y conocidos de esa zona rural del norte bonaerense”, detalló la agencia de noticias.