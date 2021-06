Angus: controversia por la compra de un predio en Cañuelas

Luego que la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Angus aprobara la compra de tres hectáreas en el Mercado Agroganadero (MAG), en Cañuelas, por un monto de US$700.000 para la construcción de un centro de exposiciones, la lista opositora en la entidad, Renovación Angus, señaló que la asociación no “es una empresa privada y los recursos son de los socios y que no se contempló en esta primera instancia el armado de corrales y tribunas”.

Los directivos de Angus, en tanto, explicaron en una carta dirigida a sus socios que dicho emprendimiento significa una de las inversiones más importantes de la entidad, además de potenciar la raza.

“La CD no solo tiene atribuciones, sino que son sus obligaciones específicas tratar las adquisiciones, compras y ventas tal como lo ha hecho desde siempre. Así ha sido en la compra de los pisos de nuestra actual sede de Cerviño y en varios más. Procedimientos estos, en la mayoría de los cuales, quienes hoy lo cuestionan, fueron parte. No queremos dejar de destacar que gracias a nuestra cuidada administración patrimonial no debemos recurrir a endeudamiento ni tampoco representa una parte significativa de nuestras reservas actuales”, dijo la Comisión Directiva, luego de la carta de los integrantes de la agrupación Renovación Angus.

Con un 90% de la obra ya realizada, el Mercado de Hacienda de Liniers mudará su actividad a ese predio ubicado sobre la ruta 6 de esa ciudad en tres meses. El proyecto, además, contempla el desarrollo del Polo Agrocomercial (PAC), donde habrá un barrio abierto con más de 300 viviendas, estación de servicio, hotel y se instalarán empresas afines a la actividad agropecuaria. Asimismo, habrá un sector destinado a la realización de exposiciones, remates de cabañas, actividades ecuestres y ferias internacionales, donde Angus hará su inversión.

“La CD sigue mirando para otro lado y expone su prepotencia y personalismo a la hora de tomar decisiones estratégicas. Lejos está de ser federal y participativa su actuación”, afirmaron en la lista opositora.

“Este anuncio no debe ser aprobado solo por los mismos dirigentes que gobiernan hace más de 20 años la institución. Y más grave aún, hacerlo cuando se ha iniciado el proceso electoral que elegirá a las nuevas autoridades de los próximos dos años”, añadieron.

La entidad respondió que hoy están representadas todas las regiones y cuenta con la participación activa de directores con diferentes visiones: “Con más de 15 visitas al mercado por nuestros directores, hemos avanzado en la discusión de la propuesta. Gracias a ello en la última reunión de la CD y por unanimidad, se aprobó la negociación hasta el monto mencionado”.

“En un gesto de profunda irresponsabilidad institucional, y en medio de una negociación en trámite, una agrupación interna, no solo pretende desconocer las obligaciones y responsabilidades otorgadas por nuestros socios a la CD, sino que por una mera especulación electoral hace pública la negociación iniciada hace casi dos años, poniendo en duda nuestra responsabilidad ejecutiva y patrimonial, y claramente reduciendo nuestros márgenes de negociación en una oportunidad única”, remarcaron.

