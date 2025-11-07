Cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de la semana cerró hoy viernes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 7665 animales que hicieron un acumulado semanal de 22.019 animales, un 13,85 por ciento mayor a los 19.340 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda activa, los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 5,43%, al pasar de 3115,029 a 3284,273 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,84%, tras variar de 3528,526 a 3663,960 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 3,19% en el General y un 4,81% en el Novillo frente a los 3182,731 y a los 3495,628 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 937 cabezas, representaron el 12,14% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4120 con 470 kg; $4100 con 482, 499 y con 540 kg, y $4020 con 442 kg. Por las mejores vacas se pagó $3600 con 457 kg; $3440 con 556 kg, y $3300 con 499 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4120 con 323 kg; $4050 con 427 kg, y $4000 con 361 kg, y en vaquillonas, $4000 con 286 y con 301 kg; $3850 con 354 kg, y $3800 con 399 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3284,273, mientras que el peso promedio general resultó de 422 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3663,960 con un promedio semanal de $3586,182. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3663,963 y el promedio semanal de $3586,193. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3675,136. Detalle de venta: 937 novillos; 1754 novillitos; 2455 vaquillonas; 2153 vacas; 250 conservas, y 170 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (317) Agrop. 5 de Mayo nt. 35, 405 kg a $3700; Asoc. Coop. Est. Exp. Manantiales vq. 15, 307 a 3800; Campomar n. 34, 467 a 4000; El Pajonal vq. 71, 340 a 3750; 64, 312 a 3800; Estancia Vallimanca vq. 22, 402 a 3300; 45, 282 a 3800. Asoc. de Coop. Argentinas: (113) Coop. Agropecuaria La Paz vq. 17, 305 a 3800; El Curupi nt. 42, 314 a 3850; vq. 18, 307 a 3800.

Blanco Daniel y Cía. SA: (597) Adm. Gaynor v. 19, 466 a 3100; Agropecuaria Las Marías vq. 52, 352 a 3820; Civardi v. 34, 547 a 3220; Dellizzotti Hnos. vq. 20, 335 a 3800; Grupo D y V vq. 65, 349 a 3800; Macrialva vq. 25, 293 a 3900; Materiales Bassi v. 23, 443 a 3120; Nanez nt. 27, 415 a 4000; Reula vq. 37, 306 a 3900; Juaristi nt. 17, 348 a 4000; vq. 17, 328 a 3900; 17, 301 a 4000; Zaborowski v. 15, 463 a 3150.Casa Massola SA: (53) Lena v. 53, 518 a 2900.

Casa Usandizaga SA: (241) Aotearoa v. 20, 512 a 2500; Gamajo v. 29, 500 a 3200; Ganad. Los Yayos v. 28, 468 a 2300; Muñoz v. 15, 441 a 2800. Colombo y Colombo SA: (576) Cepacla v. 32, 503 a 3240; Comer. de Carnes Romero Vaca n. 30, 462 a 4060; Elizalde n. 26, 442 a 4020; Falco nt. 17, 361 a 4000; 52, 322 a 4120; Fideicomiso Edp Agrop. nt. 40, 390 a 4000; Andrés v. 32, 430 a 2800; Matri nt. 15, 350 a 3940; vq. 15, 333 a 3880; 15, 325 a 3900; Nescol Agrop. vq. 36, 372 a 2900; 17, 374 a 2940; Nordheimer v. 35, 495 a 3200; vq. 22, 408 a 3320; Cipollone vq. 16, 343 a 3800; Zabalegui Hermanos n. 16, 464 a 3100. Colombo y Magliano SA: (567) Aveztrus vq. 18, 352 a 3140; 18, 360 a 3190; 34, 400 a 3620; Bravo vq. 16, 373 a 3250; 17, 298 a 3660; Colombo y Magliano vq. 40, 295 a 2960; 26, 373 a 3650; El Recado vq. 18, 353 a 3820; 16, 348 a 3850; 30, 325 a 3870; 18, 320 a 3890; Goyena Copello n. 15, 446 a 3700; vq. 21, 401 a 3400; Haciendas y Lanas n. 41, 491 a 3420; Naudistar nt. 43, 397 a 3850; Trapalco vq. 16, 296 a 3960. Consignataria Blanes SRL: (37) García nt. 37, 412 a 3900. Consignataria Melicurá SA: (121) Kusayu nt. 15, 386 a 3860; vq. 15, 345 a 3800. Crespo y Rodríguez SA: (99) La Noria n. 37, 458 a 3300; Santa Amalia v. 29, 497 a 3400.

Ferias Agroazul SA: (31) San José v. 16, 501 a 2850.Gahan y Cía. SA: (79) Est. San Pablo nt. 18, 362 a 3450. Ganadera Salliqueló SA: (77) Ganadera Salliqueló vq. 50, 333 a 3250; Tornes Hermanos vq. 15, 334 a 3200. Gananor Pujol SA: (115) El Pasatiempo v. 32, 498 a 3150; López vq. 16, 288 a 3900. Gogorza y Cía. SRL: (51) Doartero nt. 20, 404 a 3350.Harrington y Lafuente SA: (111) Arambarri vq. 48, 381 a 3200; Moro Hue vq. 30, 341 a 3200.

Hourcade Albelo y Cía. SA: (46) Mac Lean v. 23, 456 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (112) El Carpincho Ganadera vq. 22, 377 a 3620; 16, 316 a 3800; El Monte Mateo v. 24, 543 a 3150. Jáuregui Lorda SRL: (275) Agrop. La Criolla vq. 20, 335 a 3850; 18, 306 a 3970; 22, 286 a 4000; Agrop. Los Pinares vq. 17, 410 a 3500; 17, 373 a 3700; Cardo Castilla nt. 16, 318 a 4050; Sacreh n. 28, 603 a 3100.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (141) Rimagro vq. 31, 327 a 3000; Roos v. 31, 570 a 3300. Lartirigoyen & Oromí SA: (117) Carlofe nt. 28, 388 a 3300; Choike nt. 30, 379 a 3300. Llorente-Durañona SA: (125) La Delta vq. 18, 377 a 3000; Mazzieri v. 33, 548 a 2700.

Madelan SA: (335) Bazterrica vq. 20, 395 a 2780; Don Ricardo de Seppe v. 19, 480 a 3100; Est. San Pedro n. 19, 544 a 3780; Isacar n. 20, 445 a 3690; vq. 20, 397 a 3040; Kle nt. 16, 389 a 3800; 17, 366 a 3860; Las Marianas de Garre vq. 17, 556 a 3440; 16, 455 a 3520; San Mariano n. 39, 482 a 4100; v. 23, 499 a 3300. Martín G. Lalor SA: (224) Freggiaro nt. 17, 348 a 3850; Lespade Suobelet vq. 45, 360 a 3700; Podesta Hermanas v. 23, 523 a 2100; Polo nt. 37, 347 a 3350; Portela n. 31, 446 a 3050. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (322) Mendizábal v. 29, 519 a 2750; vq. 30, 356 a 3200; 20, 314 a 3300; Arotcarena vq. 32, 406 a 2800; 17, 316 a 3300; Cavallotto vq. 15, 322 a 2000; González nt. 16, 381 a 3880. Monasterio Tattersall SA: (759) Arandu v. 16, 580 a 3150; Delfino Golindo n. 22, 432 a 3850; 15, 489 a 3950; Di Lascio Hnos. n. 15, 590 a 3550; 19, 529 a 3650; Est. La Carucha vq. 26, 345 a 3000; 15, 302 a 3200; Feiba vq. 22, 397 a 2600; v. 15, 464 a 2700; Gapec vq. 21, 414 a 2700; Gorostidi e Hijos nt. 17, 408 a 3900; vq. 15, 329 a 3800; Higueras nt. 37, 397 a 3850; Bobbio nt. 45, 361 a 3900; Lizzano vq. 18, 313 a 3820; Rodríguez vq. 18, 326 a 3800; 17, 284 a 3900; Roncaglione vq. 19, 420 a 2700; Tattersall Argentino vq. 25, 305 a 3800; 18, 280 a 3900. Nieva H. y Asociados SRL: (80) Los Cedros n. 16, 434 a 2300; Mogni nt. 22, 375 a 3900; Ojo de Agua nt. 15, 367 a 2800.

Pedro Genta y Cía. SA: (190) Fraire v. 15, 449 a 2000; Hernández n. 20, 440 a 3800; 18, 477 a 3900; Lomendia v. 15, 543 a 3150; 19, 494 a 3200; Santa Agustina vq. 29, 428 a 3250.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (402) Acopiadora de Granos v. 22, 507 a 2700; Araya nt. 30, 363 a 3950; Áridos del Norte v. 21, 490 a 2600; Cabana Mrm nt. 42, 380 a 3950; Monvale n. 57, 504 a 4100; San Mariano n. 39, 470 a 4120; vq. 48, 399 a 3800. Santamarina e Hijos SA: (164) Garros nt. 29, 420 a 3400; Las Invernadas del Oeste nt. 48, 394 a 3000; vq. 22, 315 a 3000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (46) Migueltorena vq. 34, 312 a 3100.

Wallace Hermanos SA: (64) Suc. Pecorena vq. 25, 343 a 3100.Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (35); Brandemann Consignataria SRL (14); Campos y Ganados SA (8); Dotras, Ganly SRL (11); Goenaga Biaus SRL (77); Heguy Hnos. y Cía. SA (26); Iriarte Villanueva Enrique SA (20); Umc SA (51).