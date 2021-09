El gobernador de La Pampa pidió liberar el cepo para la carne que se exporta a China

En una reunión con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, le pidió implementar “medidas que beneficien a los productores ganaderos” de su provincia. Vale recordar que hace unas semanas el mandatario fue criticado por productores de su provincia que lo acusaban de no oponerse de manera contundente al cepo a la exportación de carne.

En este sentido, le reiteró pedidos “anteriores, como con cortes kosher ya liberados”. En su cuenta de Twitter, dio detalles del encuentro y señaló que abordaron junto al titular de la cartera de Agricultura, “la exportación de la denominada vaca China, fuente de ingresos directos al productor que no afecta precios internos”. Las ventas a ese mercado hoy están cuotificadas en un 50% y los productores piden una apertura total porque argumentan que se trata de una carne que no tiene consumo local masivo.

“Trabajamos junto a la Nación para fortalecer nuestra economía. Coincidimos en profundizar el diálogo con el sector para generar estrategias conjuntas que lo potencien”, dijo en su posteo en la red social.

Dos semana atrás, el mandatario provincial había justificado la decisión del Gobierno de extender el cepo a las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de octubre próximo. En un medio radial de General Pico, manifestó que “dolía” el hecho de “perjudicar a una economía regional, pero va en favor de la gran cantidad de consumidores”.

“Hay que ser muy claro, es una medida coyuntural, es transitoria, no podemos asemejarla a la del año 2008, cuando por años se cerraban las exportaciones, no están cerradas las exportaciones, hay cupos que el gobierno nacional está usando para que no siguiera aumentando la carne”, indicó y agregó que “esta medida que puede resultar antipática que afecta a un sector del campo, porque el otro sector que es la agricultura, que es la mayor parte en la provincia de La Pampa, tiene niveles de ganancia inéditos, donde la inversión de maquinaria agrícola es histórica”.

Anteayer, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, en una reunión que mantuvo con los integrantes de la Mesa de Enlace se manifestó en contra del cepo a la carne. Si bien todavía no recibieron una invitación formal, los dirigentes ruralistas serían convocados para el próximo lunes reunirse con Domínguez por este tema.