En el campo repudiaron el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

Luego del que se hiciera público el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando llegaba a su domicilio ubicado en las calles Juncal y Uruguay, en el barrio de la Recoleta, entidades y dirigentes del campo repudiaron el hecho por redes sociales y comunicados.

En este sentido, la Mesa de Enlace se manifestó y repudió “todo tipo de hecho de violencia que pretenda alterar la paz social y el normal funcionamiento en la vida de todos los argentinos como el que sufrió la vicepresidenta de la Nación”.

“La Justicia tiene que actuar a la mayor brevedad posible y de manera determinante para esclarecer los hechos ocurridos y llevar tranquilidad a todos los compatriotas. El sector siempre propició el orden social, como eje de convivencia y desarrollo, reafirmando los principios de nuestra Constitución Nacional. Somos productores agropecuarios, defensores de la democracia, la paz y la justicia, elementos básicos para preservar la República”, dijeron.

En particular, en Federación Agraria Argentina (FAA), también repudiaron “el atentado perpetrado esta noche contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”

“Abogamos por el pronto esclarecimiento de este hecho tan repudiable y contrario a los principios democráticos. Como entidad creemos fervientemente que la violencia debe cesar inmediatamente y asegurarse la paz social”, añadieron.

Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, dijo en su cuenta personal de Twitter: “La gravedad del ataque a Cristina Fernández de Kirchner, no tiene precedente en la Argentina. La violencia nunca es la salida”, subrayó.

Aunque criticó la medida dispuesta por el presidente Alberto Fernández que, tras el magnicidio, decretó feriado nacional para “que en paz y armonía el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

“El feriado tampoco es la salida, en un país donde a diario matan a trabajadores. Tenemos que asegurar la paz social con responsabilidad, respeto y cautela. Hay gente con cirugías programadas, gente que no come si no trabaja, enfermos con turnos y pymes que tenían que ir al banco para pagarle al personal. Mendoza ha tomado una excelente decisión sin dejar de lado el repudio unánime de este intento de magnicidio sin precedente”, remarcó.

También el vicepresidente de la entidad cooperativista, Elbio Laucirica, se expresó al respecto. “Personalmente repudio esta agresión a la vicepresidente, y que este hecho de violencia no genere más violencia. Todos debemos bregar por mantener la paz social. Confío que el hecho se investigue y pueda ser esclarecido rápidamente”, dijo.

En tanto, el secretario de Carsfe y presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, también se manifestó: “Repudio la violencia, en todas sus formas. Un acto de violencia que involucra a una vicepresidente de la Nación es un atentado contra la democracia. Urgente esclarecimiento. El feriado es un desatino. La especulación política del hecho habla de nuestras miserias como sociedad”.

Igualmente y a través de un comunicado, la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) repudió “la agresión contra la vicepresidenta de la Nación, así como cualquier demostración de violencia”. “Debe prevalecer la paz en una sociedad que merece construir un futuro sobre los cimientos de las instituciones democráticas”, dijeron en Cafma.

Asimismo, la Federación de Cooperativas Federadas Ltda. repudió “enérgicamente el gravísimo atentado contra la vicepresidenta de la Nación”. “Rechazamos toda manifestación de violencia y odio que atenta contra el ejercicio democrático que llevamos adelante desde 1983. Exigimos justicia y rapidez en el esclarecimiento de estos hechos, manifestando el apoyo y solidaridad del sector cooperativo agroalimentario”, dijeron.

En la misma línea, la Sociedad Rural de Río Cuarto rechazó “cualquier acción de violencia y esperando el accionar pronto de la Justicia para esclarecer lo sucedido”.