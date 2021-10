Expoagro: en Corrientes, la raza Brahman eligió sus grandes campeones

En la Exposición Nacional de Razas se llevó a cabo la 19° Exposición Nacional de Brahman. La muestra se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes (SRC) en Riachuelo y fue organizada por Expoagro, con el apoyo del gobierno provincial.

Claudio Fioretti, médico veterinario y encargado de decidir los mejores ejemplares de la raza, señaló: “Todos los que vinimos a ver carne y calidad racial la encontramos en Brahman. Más allá de los grandes campeones, la profundidad de la muestra era calidad y funcionalidad. Muy parejo todo”.

El Gran Campeón Macho resultó para el box 31, RP 2534 de Cabaña La Cristina, de la provincia de Santa Fe. En tanto, la Gran Campeón Hembra fue para el box 6, RP 1828 perteneciente a la Cabaña El Ceibalito, de Salta.

Terminada la jura, Fioretti expresó: “Siempre es difícil con animales muy parejos; todos tenían cosas buenas. Siempre hay uno que sobresale al ojo del jurado. Es una responsabilidad ver para dónde va cada toro”.

Gran Campeón Hembra, de Cabaña El Ceibalito Gza. Expoagro

No obstante, aclaró: “Los que no ganaron y salieron segundo, tercero son puestos muy meritorios. Había categorías que me hubiese gustado dar empate porque eran muy buenas. Pero hay que decidir uno. Los que no quedaron en la punta, igual son reproductores muy recomendables, para centros genéticos, para producir novillos, para exportar genética, y para padres de cabaña”.

Al ser consultado, sobre qué se evalúa al momento de la jura, el veterinario detalló que la conformación carnicera es la principal variable. “Son animales que, si bien son reproductores, van a ser parte del germoplasma nacional para producir carne que son los novillos, y vaquillonas. Todo lo que va a consumo”, afirmó.

Asimismo, comentó que también se tiene en cuenta el peso, la estructura ósea, la corrección de prepucio, los cuartos posteriores, la locomoción y algunos datos objetivos, como el área ojo bife y el espesor de grasa. “Son datos que se miden por ultrasonido en tiempo real con lo cual el jurado tiene la ventaja de ver eso y apoyarse en esa elección. El público tiene más información que el jurado”, indicó.

Premios