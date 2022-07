Los empresarios se mostraron en sintonía con la Rural y pidieron: “Necesitamos reglas claras”

Desde temprano y, a pesar del frío, la gente se fue acercando al predio de la Exposición Rural de Palermo. Poco a poco se fue acomodando en las diferentes gradas de las tribunas frente a la pista central. No era una inauguración más, luego de estar dos ediciones cerradas. También el palco oficial fue colmándose de personalidades, integrantes de la Mesa de Enlace, directivos de la Rural, representantes de las sociedades rurales del interior, diplomáticos, delegaciones extranjeras, invitados especiales, políticos y empresarios. Y, aunque no estuvo presente el presidente Alberto Fernández, sí acompañó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras una semana políticamente convulsionada, había mucha expectativa por dónde iba a ir el discurso del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Gza. SRA

Para Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el discurso de Pino fue “valiente, fuerte, reivindicando siempre la idea de que al campo hay que liberarle ataduras para que pueda producir más y que si así fuera el campo está en condiciones de producir el doble rápidamente”.

En esa línea, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dijo que las palabras del presidente de la SRA mostraron “claramente la importancia del campo, la principal actividad productiva del país”.

“Sin el campo no vamos a ningún lado. Dios nos dio la posibilidad de tener cantidad y calidad de tierras, de mujeres y hombres que trabajan esas tierras en todo el país”, destacó.

En cuanto a lo que dijo el dirigente de la Rural sobre la necesidad de tener reglas claras y justas para los sectores productivos, Adelmo coincidió y remarcó: “No puede crecer un país sin reglas. Acá no hay hombres ni mujeres que perse pueden determinar el crecimiento del país, porque el crecimiento lo hacemos entre todos y, para que todos apostemos al crecimiento, necesitamos reglas claras que no sean como en los últimos tiempos: reglas que solamente van al perjuicio de algunos, para favorecer a otros, que en lugar de trabajar reciben dádivas”.

El palco oficial durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo Gza. SRA

En esa línea, Natalio Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio, dijo que “hay que terminar con las peleas y con la búsqueda de responsables externos”.

“El sector privado es el único que tiene la capacidad de mejorar la producción del país, el empleo público no es la posibilidad en el futuro. Creo que el Gobierno lo entiende, lo que pasa es que la Argentina es un país muy ideologizado, donde hay mucha ideología y pocas ideas”, afirmó.

“El sector agropecuario se merece tener una fiesta como esta, porque es la columna vertebral del crecimiento del país, obviamente junto con la construcción, el sistema financiero, la industria, el comercio y los servicios, todos somos producción, no somos el enemigo de la Argentina, no somos los responsables de la decadencia del país, todos sabemos quién es el responsable”, añadió.

Por otra parte, dijo que los empresarios son “resilientes, que siempre están para trabajar porque la única manera que se sale adelante es a través del trabajo, el esfuerzo y el mérito”.

“La Argentina es un serrucho, estamos arriba, abajo. El mundo está ávido de productos agropecuarios y el Gobierno cierra sus exportaciones, pone trabas, inventa precios de soja ¡Señores, hay que hacer las cosas fáciles, hay que vender todo lo que podamos al mundo!”, enfatizó.

Con respecto a la llegada de Sergio Massa al Gabinete, señaló que, si bien todo cambio genera expectativa, entiende que una persona no cambia nada: “Acá lo importante, lo realmente imprescindible es que las autoridades del Gobierno dejen de lado sus diferencias internas salvajes y piensen en enviar señales positivas porque la economía se mueve por expectativas positivas, así funciona. Con peleas y grietas, vamos a seguir como estamos. Las medidas para frenar la inflación son simples: hay que reducir el déficit fiscal, el gasto público y quemar las máquinas de la emisión, no se puede seguir emitiendo”.

En esa línea, Funes de Rioja dijo que el nombramiento de Sergio Massa le va a dar al Gobierno “una impronta y velocidad distintas a la gestión, pero lo central es esperar las medidas del miércoles que viene, que tiene que solucionar los graves problemas de desajustes macroeconómicos”.

En este sentido, Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), señaló: “Este es un momento para fomentar y motivar a la producción tanto de pequeñas como de medianas y grandes empresas”.

Por último, para Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), quien también participó la inauguración, “lo que están buscando es atacar el mercado cambiario, para tratar de que el campo liquide divisas”.