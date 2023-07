“No todos somos lo mismo”: Patricia Bullrich se refirió a una filosa frase del presidente de la Rural

escuchar

Luego de que finalizara el acto inaugural de la 135º Exposición Rural de Palermo, Patricia Bullrich, precandidata presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), reflexionó acerca del discurso de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Dijo no se sentirse interpelada por el dirigente ruralista cuando en un tramo de sus palabras llamó la atención a quienes “ambicionan ocupar cargos públicos en las próximas elecciones”.

“No somos todos iguales: están los que creemos en las instituciones, en la transparencia, los que hemos defendido siempre la República y el campo. Y están los que tuvieron y tienen una política extractiva y destructiva de la producción. Yo no me siento interpelada como clase política. La política no es una clase, en mi caso, es la construcción de un futuro. Es lo mismo cuando al campo meten a todos en la misma bolsa. Somos distintos y siempre me he diferenciado”, remarcó a LA NACION.

“Igualmente, tomo todo lo que dijo Pino del tema productivo, de la necesidad de que la Argentina salga adelante, pero reiteró que no todos somos lo mismo: yo no me siento parte de esa clase política que ha sobreordeñado al campo, le han sacado todo, no soy eso”, agregó.

Para Bullrich, no se debe poner a toda la política en el mismo lugar: "Es lo mismo cuando al campo meten a todos en la misma bolsa" FABIAN MALAVOLTA - LA NACIÓN

En cuanto a su cruce con su contrincante en el espacio de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, quien también participó del acto, dijo: “No lo vi, al que vi fue a Diego Santilli y lo saludé. No tengo ningún problema de saludarlo pero se fue antes, si lo encuentro lo voy a saludar”.

Rodríguez Larreta, en tanto, opinó sobre el discurso: “Me pareció bueno, mostró todo el potencial que tiene el campo y las oportunidades que ofrece. Además, reflejó cómo este Gobierno le pega al campo y el campo saca la cabeza. Pero también fue muy esperanzador”.

El jefe de Gobierno porteño expresó que, en caso de ganar las elecciones, va a “poner al campo como prioridad en la Argentina, será unos motores de la recuperación”. Y añadió: “Esta semana hice propuestas muy concretas de cómo sacar el campo adelante. Tengo muchísima fe. Voy a estar al lado del campo para ayudarlo a recuperarse y para que sea uno de los motores de exportación. Muchos dicen ‘viva el campo’, pero la pregunta es cómo hacerlo”.

Rodríguez Larreta señaló que va "a estar al lado del campo para ayudarlo a recuperarse y para que sea uno de los motores de exportación" FABIAN MALAVOLTA - LA NACIÓN

Respecto de una posible baja de las retenciones que reclaman los productores, el jefe de Gobierno porteño reiteró que a partir del primer día las llevará a cero para los productos de las economías regionales. “A partir de ahí daremos un esquema [de baja] para el resto”, afirmó, en referencia a una reducción para los granos.

Vale recordar que el ministro de Economía, Sergio Massa, en una jornada realizada el lunes pasado en el predio de Palermo con todos los precandidatos presidenciales, prometió eliminar las retenciones a seis economías regionales (maní, vino, arroz, industria forestal, cáscaras de cítricos y tabaco) para el 1º de septiembre próximo.

En representación de La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, estuvo Victoria Villaruel, precandidata a vicepresidente. “No podemos más que apoyar lo que dijo Pino en su discurso, es lo que dice nuestro espacio político. Lo que queremos es el desarrollo de la Argentina, desde el trabajador rural hasta el dueño del campo. Nosotros coincidimos casi en la totalidad de lo que dijo, por lo que no nos sentimos interpelados”, indicó.

“Mi espacio dijo siempre de derogar las retenciones. Lo que si pensamos es que nuestras ideas están llegando a todos lados, incluido el campo. El discurso fue un reclamo a la clase política, a la casta que está anquilosada en el poder que no ha solucionado los problemas del campo y de todo el país. Apoyamos todo lo que hemos escuchado”, enfatizó.

Consultado Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, dijo que el titular de la Rural fue “muy contundente” a la hora de hablar de la clase dirigente: “Nos tiene que llamar a la reflexión a los políticos, por supuesto. Para la política, el campo es el aliado que va a sacar adelante el país. Tenemos que mirar al país de manera constructiva y no destructiva. Estoy de acuerdo con el fundamento central de su discurso”.

Pino les habló a quienes “ambicionan ocupar cargos públicos en las próximas elecciones” FABIAN MALAVOLTA - LA NACIÓN

En este marco, Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño por JxC, señaló que primero “se sintió representado, como argentino y alguien que tiene vínculo con el campo y, además interpelado, como dirigente, como corresponde”.

Por su parte, Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos por el Cambio, indicó: “Es esperable que haya una queja porque este año la situación fue muy difícil y la política fue muy negativa para toda la agroindustria. El discurso resumió esa visión”.

Respecto de la evolución de la economía para los próximos meses, el legislador dijo que “va a ser muy difícil, porque no tenemos reservas y estamos en una situación de gran fragilidad y eso conlleva un riesgo de que se produzca un momento extremo”.

Sobre lo que debería hacer la oposición con la economía en caso de ganar, López Murphy opinó que se debería encarar de forma “muy profesional, con mucha firmeza, ser muy franco y sincero en la apreciación de las circunstancias que enfrenta y cómo va a ser el camino de salida, sobre todo cuando hay una dificultad inmensa como la que tiene Argentina. Hay que decir la verdad y actuar. Las vacilaciones y el temor a actuar nos han costado enormemente, espero que hayamos aprendido la lección”.