“Gobierno terraplanista”: un ministro de Kicillof habló de una supuesta censura en el INTA y en el organismo lo desmintieron

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, apuntó contra una supuesta censura de parte de las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través de un video que viralizó en las redes. El funcionario tildó de “oscurantismo” y “terraplanismo” en materia agropecuaria, una afirmación de un gremio de los trabajadores del organismo. En el INTA aclararon que todas las comunicaciones se hacen por resolución y no existe una bajada de línea en ese sentido, por lo que consideraron que hay un tinte político detrás.

Días atrás trascendió en distintos medios que empleados del organismo hicieron referencia a una prohibición de hablar del “cambio climático y la “agroecología”. A partir de esto, Rodríguez se hizo eco de una publicación de Página 12 para poner en contexto a sus seguidores. “Estamos ante un gobierno terraplanista en materia agropecuaria”, apuntó en una publicación de Instagram.

En las imágenes, el ministro Rodríguez consultó a los internautas si vieron el tema. “Es tremendo. Es falta de libertad, es cercenar los derechos democráticos, pero además, es oscurantismo y terraplanismo en materia agropecuaria. La sustentabilidad no es un invento progre de la agenda 2030. Hace ya más de 200 años que Belgrano hablaba de la importancia de la sustentabilidad de cuidar los suelos… Es cuidar la producción, los productores, cuidar en definitiva la posibilidad de la creación de trabajo en el sector agropecuario“, precisó.

Además, agregó: “Las miradas cortoplacistas, extractivistas niegan estas circunstancias y en definitiva ponen en peligro al conjunto de la producción. Podrán intentar prohibir las palabras, pero con eso no resuelven nada. Los problemas siguen estando ahí; hay que afrontarlos y resolverlos”.

En tanto, en el INTA dijeron que el Consejo Directivo dirige todas las comunicaciones a través de resoluciones y, en este caso, no hay ninguna resolución del Consejo Directivo que señale una bajada de línea que vaya en ese sentido. Según mencionaron, no existe y no hay una intención de propuesta que apunte a una censura sobre determinados temas que maneja el organismo.

Además, agregaron que no solo no se censura y no se prohíbe hablar sobre ciertos temas, sino que tampoco hay una bajada de línea sobre el trabajo que puede o debe hacer el INTA. Aclararon, a su vez, que no hay ninguna directriz sobre bajar líneas de trabajo, sino que sucede todo lo contrario: “El INTA sigue trabajando y sigue comunicando todo lo que hace”. Las versiones de la presunta censura salieron de Apinta, uno de los gremios de los trabajadores del INTA. En tanto, en el organismo aclararon que el resto de los gremios que representan a otros trabajadores no lo hicieron, porque apuntaron que no sucede.

En el INTA dicen que esto genera cierta incertidumbre, temor e incomodidad en la gente que está trabajando en la institución

“Nunca se comunicaron para preguntar si era cierto, simplemente salieron primero en un medio [de comunicación] chico ambientalista y la cosa escaló: empezó a salir en todos lados, dando por cierto algo que no tienen manera de ratificar y que está simplemente en un documento de ellos, en los que ellos dan fe de que es así”, aclararon.

Añadieron que la noticia generó cierta incertidumbre, temor e incomodidad en la gente que está trabajando en la institución. “Esto condiciona mucho tanto a la gente que está trabajando en la investigación en la extensión como a los comunicadores del INTA por la magnitud que cobró esto. Seguimos contando todo lo que hace el INTA y buscamos siempre mejores y más formas de trabajar con los equipos de comunicación para contar cada vez más y mejor todo lo que está haciendo el INTA en todo el país”, precisaron.

