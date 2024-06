“Golpe a la mafia sindical”: la dueña de una pyme láctea celebró el revés a un gremio en un largo conflicto

Escuchar

En medio de una citación a declaración indagatoria a cinco personas involucradas en una causa penal por el conflicto en la pyme Lácteos Vidal, en la localidad de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, que en 2022 estuvo bloqueada según denunció la empresa, se conoció una nueva resolución que complicaría a los imputados. Esta vez se trata de una impugnación de las elecciones de delegados de la empresa, una definición que tomó el Gobierno mediante la Dirección de Asuntos Sindicales dentro de la Secretaría de Trabajo de la Nación. La elección deberá realizarse nuevamente.

El hecho se remonta a marzo pasado, cuando Gastón Emilio Moreno y Sergio Raúl Longo, en carácter de secretario general y secretario adjunto, respectivamente, informaron a la Agencia Regional Junín de la cartera de Trabajo la elección de los nuevos delegados en la empresa. Esto fue revocado por la Dirección de Asuntos Sindicales con la firma de Santiago Fernández Madrid, asesor. “Se aconseja declarar la ineficacia jurídica de la elección de delegados”, precisa el documento.

En la empresa dijeron que el mandato del delegado se vencía en marzo último y que el gremio “convocó a elecciones en la carpa, en lugar de la fábrica”, como debería realizarse. Los candidatos eran José Andrés Emanuel Pellejero, un exempleado de la fábrica quien figura dentro de los despedidos, que se postuló como delegado general, y Abel Osmar Damico, como subdelegado general. Este último era hasta marzo el delegado general dentro de la planta, además uno de los citados recientemente por el fiscal general Martín Butti por “compulsión a la huelga” en la causa penal radicada en Trenque Lauquen.

Uno de los acampes de trabajadores de Lácteos Vidal y el gremio Atilra en las inmediaciones de la planta en Moctezuma, Carlos Casares Santiago Filipuzzi

Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de la empresa láctea, dijo que a este último no lo habían despedido, ya que tenía fueros sindicales al ser delegado de la fábrica. Había sido elegido hace más de dos años por sus compañeros de la planta. “La planta solo puede tener un delegado porque tenemos menos de 50 empleados, pero en Atilra insisten en que tiene que haber subdelegado; eso solo vale de las 51 personas en adelante”, precisó.

En la resolución se lee que, con relación a la nómina de personal, afirma que la misma fue requerida a la empresa en varias oportunidades mediante carta documento, quien se negó a proporcionar el padrón. No obstante, la empresa, en la carta documento de fecha 27/02/2024 refirió que los trabajadores son 43, omitiendo contabilizar dentro de dicho número a los trabajadores alcanzados por la medida cautelar. Asimismo, de un expediente surgiría que los trabajadores son 45 (la empresa, en la carta documento de fecha 13/03/2024, alude a dicho expediente administrativo indicando que en el mismo consta el número de trabajadores del establecimiento industrial). En definitiva, la empresa no contabiliza los trabajadores alcanzados por la medida cautelar (10) en trámite ante el juzgado 69; por lo que la nómina sería de 55 trabajadores.

Según mencionó la empresaria, desde el gremio mandaron una carta documento señalando que iban a hacer las elecciones en la carpa -un lugar que armaron durante el conflicto- a 150 metros del ingreso a la planta, dentro de un terreno municipal. “Nosotros nos opusimos, porque las elecciones tienen que ser por ley en la fábrica. Además, porque es un exempleado, no lo pueden votar y no corresponde dos delegados cuando hay menos de 50 empleados”, sostuvo.

En tanto, desde el gremio Atilra respondieron que es un acto que se hizo fuera del establecimiento porque obviamente no se podía entrar a la fábrica por el conflicto.

Tras el bloqueo de Atilra, la empresa contrató nuevo personal para procesar la materia prima

Cabe recordar que tras el bloqueo en 2022 y el envío de los telegramas de despido, la empresaria contrató nuevo personal para procesar la materia prima de la planta. “Los muchachos que están trabajando en la fábrica y los nuevos hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo para impugnar la elección porque no se sienten representados por el gremio. Además, se quiso postular un empleado de la fábrica, pero el gremio lo rechazó, terminaron haciendo lo que quisieron. Haciendo elecciones en el predio municipal, se votaron entre ellos, no fue nadie de mis empleados, a pesar de ellos [el gremio] acercaron una nota que pusimos en la cartelera para que la vieran los empleados, pero no fue nadie a la votación”, narró.

“Esto es un logro nuestro importante para destacar, la mayoría juegan a favor de los sindicatos. Son cómplices de la mafia sindical. Esto es un golpe a la mafia sindical. Me siento bien, feliz, porque se está empezando a respetar la propiedad privada y los derechos de los empresarios que somos los que damos trabajo, quienes tiramos del carro y aportamos producción en un país pobre, donde la industria nacional está destruida”, resumió la empresaria.

Por último, dijo: “Necesitamos reconstruir con trabajo. Hay que alentar a la producción y generación de empleo genuino. Basta de mafias sindicales que lo único que hace es poner trabas en la rueda a la producción y quemarle la cabeza a la gente, queriéndoles prometer una vida sin trabajar que no es posible en un país desarrollado”.