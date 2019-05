Granos: principio de acuerdo entre Cuccioli y Etchevehere

Miguel Etchevehere

El dólar ocupa la escena de todo en la Argentina, incluso de las internas dentro del Gobierno. Tras los cortocircuitos entre Leandro Cuccioli y Luis Miguel Etchevehere por la resolución 9 -que implica una especie de seguro de cambio para los productores a la hora de cobrar por sus granos-, la Secretaría de Agroindustria anunció ayer que por ahora se mantendrá esa norma, pero admitió que deberá sufrir algunos cambios.

Cuccioli, titular de la AFIP, y Etchevehere, secretario de Agroindustria, volvieron a verse las caras anteayer tras la polémica que los envolvió por la decisión del secretario, estimaron algunos, "de mandarse solo" para beneficiar a los productores a la hora de liquidar granos en momentos de extrema volatilidad del dólar. Cerca de Etchevehere siempre dijeron que todos conocían su propuesta.

"Se acordó adecuar los sistemas de la AFIP en los próximos 90 días para garantizar que se implemente la disposición Nº 9/19 de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario", indicó ayer un comunicado de Agroindustria. "Por otro lado, el tipo de cambio que regirá para estas liquidaciones se adaptará al cumplimiento de las actuales normas tributarias", agregó.

Ayer, las fuentes oficiales consultadas por LA NACION confirmaron que la resolución sigue vigente mientras no haya otra que la suspenda. Sin embargo, señalaron que no existe hoy en la AFIP un sistema que la implemente tal como especificó Agroindustria, por lo que muchos productores de hecho no podrían beneficiarse de la norma.

Por otro lado, la necesidad de "adaptar la norma al cumplimiento de las actuales normas tributarias" dejaba ayer entrever que Etchevehere ya acordó emparchar la actual norma o publicar una nueva para poder ponerla en línea con la ley de IVA (y su reglamentación) y lo que esta ordena con relación al tipo de cambio. Es el core de la resolución.

El artículo 49 del decreto 692, que reglamentó la ley del IVA, afirma que "las operaciones en moneda extranjera que no tengan tipo de cambio propio debidamente autorizado se convertirán al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del día anterior a aquel en el que se perfeccione el hecho imponible". La resolución 9 de Etchevehere habla del tipo de cambio "comprador". Este "error" deberá subsanarse, decían ayer.

Las dudas que quedaban eran sobre la posibilidad que da la reglamentación para acortar el tiempo entre "el hecho imponible" y el pago efectivo. El centro de la idea.

"Se refuerza la vigencia de la resolución 9, por lo que insistimos en que las operaciones deben pagarse al valor del dólar del día anterior, como viene haciendo un número cada vez mayor de compradores", afirmó ayer el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, entidad que dirigió Etchevehere.

"Las reglas y usos para el comercio de granos, que contemplan ese esquema, tienen que ser respetadas por todos los integrantes de la cadena. Los productores de todo el país deben hacer valer sus derechos, según lo estipulado en la disposición y en el convenio de reglas y usos del comercio de granos", agregó.

