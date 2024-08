“Hay esperanza”: una entidad del agro destacó el rumbo del gobierno de Javier Milei

Escuchar

Pese a los problemas actuales, la presión fiscal recurrente, el atraso cambiario y la falta de mirada estratégica de los últimos años, el presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Marcelo Torres, destacó que “hay esperanza en el rumbo tomado [por el Gobierno] y una necesidad de seguir dando señales concretas que liberen todo el potencial del agro argentino”.

Luego de entonar el Himno Nacional y de la proyección de un video institucional, en su discurso en el acto inaugural del XXXII Congreso de la entidad, que se realiza en La Rural, con el apoyo de Expoagro, el ejecutivo señaló que el sector agropecuario debe capturar esa oportunidad del largo plazo en un mundo que necesita un 40% más de alimentos. El primer día de Aapresid hoy tuvo 7500 asistentes, según los organizadores.

“Es un gigantesco desafío que tenemos. La Argentina tiene muchas oportunidades en la escena global y solo necesita terminar de una vez por todas con muchas falsas dicotomías. La falsa dicotomía entre productividad y regeneración, entre lo tecnológico y lo natural, como si no pudiéramos maximizar la productividad de granos, leche, carne y biomasa y, al mismo tiempo, regenerar recursos y brindar servicios al ecosistema. Esto no solo no es una dicotomía, sino que muchos de nuestros productores ya lo están haciendo, con esquemas que combinan las últimas tecnologías para optimizar procesos ecológicos y lograr planteos capaces rendir más y ser eficientes en el uso del agua, regenerar la salud de los suelos, capturar carbono, reducir emisiones, potenciar la biodiversidad entre muchos otros servicios ecosistémicos de alto valor”, dijo.

“La falsa dicotomía de lo rural y lo urbano, con un campo sin infraestructura, conectividad ni recursos y una ciudad que desconoce y desconfía cada vez más del origen de los alimentos que consume. La falsa dicotomía de ser productores primarios o agregar valor; de enfocarnos en lo global o en lo local, como si no pudiéramos pensar estrategias para desarrollar nuestras cadenas agroalimentarias y, al mismo tiempo, proyectarnos como líderes globales en producción de alimentos y bioproductos sustentables”, describió.

Para Torres, “el campo está haciendo las cosas bien" Nicolás Suárez

”Necesitamos producir más de 40% de alimentos para el 2050 y generar más energías renovables pero desacoplándolas del impacto ambiental ¿Esto es una amenaza para la Argentina o una gigantesca oportunidad? Depende de nuestra estrategia, tenemos una producción con muy baja huella ambiental pero tenemos que demostrarlo y ponerlo en valor. En este sentido, ya estamos haciendo las cosas bien, siempre podemos evolucionar”, continuó. En el escenario lo escuchaban atentamente Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y Sergio Iraeta, secretario de Agricultura.

Torres enfatizó: “El campo está haciendo las cosas bien. Tenemos que ser capaces de capturar esta oportunidad. Las consignas más radicales de hoy en día son ‘no a la pesca, no a la minería, no la producción agropecuaria, no a la exploración petrolera, no a las pasteras’ y mi pregunta es ¿dé que vivimos? Hay que hacer todo esto, pero bien hecho”.

Pedido por el puerto

Luego fue el turno de Macri, quien reiteró que esa “grieta ridícula que se intentó construir entre campo y ciudad es tan falsa y que solo fue parte de un relato que algunos abrazaron para enarbolar banderas en contra del sector”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante su exposición Nicolás Suárez

Después recordó el derrotero de los chicos del interior que vienen a estudiar Ciencias Agrarias y a formarse en esta ciudad para luego volver a sus pueblos llevándose todo el conocimiento. “Pero la ciudad ya no es solo un lugar donde se viene a estudiar o donde consumimos lo que el campo produce. Hoy la ciudad es mucho más que eso: cuatro de cada diez agtechs de la Argentina están radicadas en la ciudad de Buenos Aires y eso no es casualidad. Esto nos posiciona como una ciudad abierta al desarrollo constante y nos desafía a seguir sosteniendo como gobierno un rumbo bien definido, acompañar al privado, establecer reglas de juego claras, generar las condiciones para atraer inversiones e impulsar a todos a desplegar su enorme potencial que latente. No hay país, no hay Argentina, no hay patria posible exitosa sin el campo, sin la agroindustria”, remarcó.

“Con una Argentina que hoy es portadora orgullosa de muchos unicornios, si se pudiera volver el tiempo atrás, si uno entiende un unicornio como alguien que logró transformar conocimiento e innovación en mucho valor agregado, Aapresid debería ser nombrado nuestro primer unicornio porque la siembra directa transformó la mirada de cómo generar más y mejor valor”, agregó.

Sobre el final dejó un mensaje al Gobierno: “Buenos Aires es la única ciudad portuaria, donde el gobierno local no maneja su puerto. Por el puerto de Buenos Aires pasa el 42% de la carga exportada del sector agroindustrial. Sin embargo, como saben, la ciudad no administra ni tiene injerencia sobre su puerto. Algo inédito: somos la única ciudad del país que nada puede decidir respecto de su puerto”, advirtió.

“Esto es importante para nosotros pero no se ha cumplido hasta ahora. Estamos en conversaciones con el Gobierno para perfeccionar y completar nuestra autonomía y para que el puerto sea el Puerto de Buenos Aires. Estamos trabajando para establecer una zona franca en la ciudad que permitirá a las empresas trabajar con mayor libertad y que será un gran incentivo para la inversión local y la actividad comercial. Es algo complejo porque es un puerto importante, pero estamos trabajando en esa y en varias otras autonomías”, finalizó.