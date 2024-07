“Hay mucha gente esperando en Facebook”: denuncian un millonario robo de hacienda y la venta de carne por redes sociales

Escuchar

SANTA FE.- Difícil de creer. En Coronda, 45 kilómetros al sur de esta capital, cuatreros ingresan a las islas, roban animales que faenan en el lugar y después venden esa carne que ofrecen por redes sociales, a un precio a la mitad de lo que se consigue en góndolas de supermercados o carnicería. Todo transcurre sin que haya operativos policiales para hallar a los culpables y respaldar de los criadores, según la repetida denuncia de los productores que administran rodeos que se crían en esas islas.

“Se denuncian 10 casos de faena clandestina por semana aunque para nosotros ese número es mucho mayor”, sostuvo Osvaldo Raimondi, un productor que decidió salir a denunciar lo que está ocurriendo en la zona.

“Tenemos que denunciar pero los productores saben lo que ocurre. La gente se cansó de ir a la comisaría, porque pierde toda una mañana para hacer una denuncia. Le piden muchos requisitos, como geolocalización, la caravana, etc. Entonces, el productor termina por acobardarse y no va más a denunciar”, apuntó el productor agropecuario.

El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, anunció que se instalará una casilla de control en la costanera

E insistió: “Muchas veces, los productores robados le avisan a la policía pero no realizan la denuncia porque no podemos perder una mañana para generar la denuncia. Si pareciera que nos piden hasta el ADN del animal”.

En diálogo con la prensa de esta capital, Raimondi cuestionó la forma en que actualmente el Estado resguarda los intereses de los productores en las islas. “Podría decir que muy poco. Hace poco, la policía rural me respondió que la lancha que tendría que estar controlando las islas de Coronda, que es de Coronda porque la arreglamos y pagamos los productores, está en Rosario apagando los incendios (en las islas) porque a un político se le ocurrió llevar esa lancha a Rosario. Pero nosotros quedamos desprotegidos. A eso hay que agregarle que el personal que tendría que estar vigilando las costas y las islas, está en un partido de fútbol haciendo adicionales”, subrayó para graficar las falencias de control policial.

El productor aclaró: “Entiendo a la policía porque, si no tienen una lancha y no tienen personal, es difícil trabajar. En tanto, somos nosotros los que quedamos sin protección. Además, si hay policía que recorrer la costanera no actúa con lo que sucede a pocos metros, cruzando el río. El personal policial pasa por la costa pero no actúa”.

Problemas

Raimondi explicó: “Las lanchas no pueden andar durante la noche. En esas lanchas se trasladan los animales y luego la carne ya trozada para la venta. Acá eso no se controla. Se roba el ganado, se mata la vaca y esa carne es trasladada desde la isla a la costa por la tierra o el pasto. Esa carne no está en condiciones para que la gente la consuma”.

Agregó: “Hay mucha gente que está esperando en Facebook que aparezca la oferta de carne barata y va y compra. Esto no es de ahora y las autoridades lo saben. Con pasar por un mercadito o cualquier lugar de venta de carne a precios bajos, se va a dar cuenta. Es necesario que pidan facturas para comprobar dónde compró la carne y se va a dar cuenta que nadie tiene ningún registro”. Finalmente, y ante una consulta, el productor admitió: “No vemos cerca una solución. Nos vamos decepcionando con las escasas respuestas que recibimos”.

Según informes el daño económico es significativo. Aseguran que los productores llevan perdidos más $150 millones por más 40 animales faenados. El último dato obtenido en Coronda indicó que en la última semana el kilo de carne vacuna que tiene un costo promedio de $7000 por kilo en algunos lugares de la ciudad se pudo obtener a $3000.

Mientras se conocían las expresiones de Raimundi, desde la intendencia, su titular, Ricardo Ramírez, anunció que se instalará una casilla de control en la costanera, donde se instalarán efectivos de la Guardia Rural Los Pumas. Sin embargo, no se dieron precisiones de la fecha de tal habilitación.