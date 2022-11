“Hay muchas señales”: las probabilidades de un nuevo dólar soja según una técnica del campo

escuchar

Silvina Campos es asesora económica dentro del equipo técnico de Coninagro en la Mesa de Enlace y señaló que “hay muchas señales” de que, en cualquier momento, podría implementarse el segundo dólar soja.

“En mi opinión, [el dólar soja] tiene un 90% de probabilidad de ocurrencia, es la medida. Cuando lo analizamos dijimos: si hay algún productor que lo beneficia, bienvenido sea, no es algo que nosotros propusimos. Hay otras herramientas que se propusieron, como la baja temporal de retenciones o devoluciones automáticas, que podría ser que fue una propuesta de otra entidad, pero que era mucho mejor que el dólar soja”, contó la técnica.

Además, afirmó que desde Coninagro entienden la facilidad de implementación de un dólar soja. “Es muy simple y fue muy efectiva, pero desequilibró algunos mercados que nos sorprendió, yo me sorprendí de la cantidad de contratos que estaban atados a la soja y sobre todo cuántos contratos mensuales que hay”, amplió.

Silvina Campos, ténica asesora de Coninagro LA NACION

“Sabemos que el Gobierno necesita dólares y que lo único que hay para vender hoy es la soja, por eso es que le asigno esa probabilidad [del 90%]. No es algo que nosotros veamos como una propuesta de Coninagro, eso fue lo que decidió el consejo [de la entidad], pero si algún productor lo puede aprovechar, bienvenido sea”, destacó.

Sobre el tipo de cambio diferenciado para las economías regionales que anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que eso sorprendió a todos en el sector. “Hubo una recopilación de impacto posible, sin embargo, no tenemos la letra chica, no sabemos qué producciones entran y si es solo por un mes. Hay muy pocos productores que pueden aprovecharlo. También hay muy pocas producciones que pueden aprovecharlo. A su vez, en otros eslabones de la cadena, es la exportación la que tiene la capacidad de moverlo en un mes y no tanto el resto de la cadena comercial. Por suerte, las cooperativas unen esas partes y no es todo, pero no sabemos el listado todavía, pero apenas se tenga será un punto de análisis urgente”, detalló.

Los otros temas que analizan los técnicos

Involucrada en los temas de la coyuntura del sector, detalló que los problemas que están sobre la mesa abarcan desde la sequía, las estimaciones de trigo debido a ese fenómeno climático, las restricciones al comercio. “Tratamos de traducir los anuncios del ministro Massa, básicamente; ver el potencial de impacto de las resoluciones en los productores, y las devoluciones en soja y maíz”, detalló.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas de protección y fortalecimiento para las economías de todo el sector productivo cordillerano afectado por las inclemencias climáticas Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

A su vez, agregó que analizan los cambios respecto de las categorías de productores que pueden acceder a créditos a tasa subsidiada.

“[También] están las declaraciones de emergencia y poder mejorar las herramientas que ya existen y que no llegaban tanto a los productores, además de algunas iniciativas en el Congreso, como el análisis de la ley de presupuesto, el seguimiento de los temas de humedales”, explicó sobre las tareas de los técnicos.

“No es una agenda propositiva, lo sabemos, pero, en algún punto poder atajar esas cosas ayuda a saber, poder pensar más a largo plazo”, aclaró. Contó también que el Gobierno los invitó a trabajar en una mesa de la sequía.