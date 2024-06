Hereford consagró los grandes campeones de su exposición de otoño

Escuchar

En la última Exposición Otoño del Centenario de Hereford Argentina las cabañas Santa Rita y San Maron se quedaron con los grandes campeones hembra y macho, respectivamente, según informó la entidad. Más de 200 personas asistieron al predio de la Sociedad Rural de Tandil, donde se hizo la muestra, y más de 1000 espectadores siguieron la transmisión en vivo. El jurado fue Lucas Lagrange.

“Quedé muy conforme con el trabajo porque quedaron dos finales muy lindas. El Gran Campeón me cautivó y me llenó por todos lados, la verdad que hacía rato que no veía un toro Hereford así, tan prolijo, tan útil, carnicero, moderado, con mucha clase, mucha calidad. Un toro de final que se va a destacar mucho”, dijo Lagrange, jurado. Señaló que la hembra también es “superatractiva, muy prolija, bien balanceada, otro ejemplar destacadísimo”.

Gran Campeón Hembra de la exposición Hereford

El Reservado Gran Campeón Hembra quedó para una ternera menor de Los Murmullos, de Garruchos SA, mientras que el Reservado Gran Campeón Macho fue para un toro de Las Tranqueras, de Horacio Lavalle y Marta Vila Moret. El lugar de Tercer Mejor Hembra individual lo ocupó una vaquillona menor de San Maron, mientras que el Tercer Mejor Macho fue para Las Tranqueras con un toro mayor a dos años.

