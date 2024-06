“Hice un cambio de 180 grados”: trabajó 20 años en hotelería, tomó un desafío y hoy está en la cima de una industria del agro

Escuchar

“Trabajé 20 años en la hotelería y, de golpe, hice un cambio de 180 grados en búsqueda de aprender sobre nuevas industrias y me lancé a la industria del agro, que no conocía absolutamente nada”. Agustina Veiga comparte su historia, que en cada relato o reflexión sobre su experiencia demuestra su gusto por los desafíos, la búsqueda de generar cambios y transformaciones. Algo que recientemente lo volvió a probar. Tras siete años de experiencia en el sector, del cual afirma haberse empapado y enamorado, tomó un nuevo desafío: fue elegida para presidir la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a la industria de fitosanitarios.

“Como no soy ingeniera agrónoma no tengo el conocimiento técnico que pueden tener mis pares de la compañía donde yo trabajo (UPL), ni de otras compañías. Sin embargo, me parece que el trabajo colaborativo y en red, es lo que hoy nuestro país y la sociedad necesita. Miradas y experiencias distintas en pos de buscar soluciones a problemas comunes”, dijo a LA NACION.

En ese sentido, indicó que su “foco” durante sus más de 25 años de trabajo siempre estuvo en armar equipos y en trabajar en generar cambios. Algo que se vio reflejado en sus primeros años en la hotelería, donde estuvo trabajando en áreas de recursos humanos. “Me gusta generar cambios de modelos de relacionamiento y de modelos de negocio. Soy adicta a la generación de vínculos a largo plazo y a la escucha activa”, comentó.

Desde la cámara, en donde es la primera mujer en presidirla, la presentaron como alguien que lleva más de 20 años de experiencia en desarrollo y gestión de personas con foco en la implementación de los cambios necesarios en las organizaciones para llevar adelante diferentes modelos de negocios. “Su experiencia y visión estratégica han sido fundamentales para el desarrollo de proyectos que promueven los trabajos colaborativos en base a la detección de puntos de dolor compartidos”, informaron.

Veiga tiene una destacada trayectoria en UPL, una compañía a la que llegó en esta incursión que tuvo en el mundo agropecuario. Su primera formación fue hotelería, y de forma paralela estuvo en administración de empresas. “Cada instancia que te pone la vida es para aprender algo y poder aportar”, precisó.

“Para mí hay dos cosas que son clave para estar preparado para lo que se viene: la actitud constante al aprendizaje. Es decir, uno está en constante búsqueda de aprender cosas nuevas y lo otro es el famoso feedback, que implica estar aprendiendo hoy para estar preparado para lo que se viene y con la velocidad que lleva hoy el mundo, quizás lo que hay que aprender es lo que se viene en dos años”, agregó.

Su decisión de meterse en el agro fue parte de su lado bastante “disruptivo”. Dijo: “Empecé a buscar lo que me podía interesar y, si bien me interesaba, no soy de familia de campo; mi papá amaba el campo y le hubiera encantado trabajar ahí, pero la vida lo llevó por otro lado”.

Lo que a ella le atrajo del sector fue su “esencia”. Sostuvo: “No nos damos cuenta, pero el campo está en nuestras vidas sin importar dónde estemos y el campo es la base de donde surge todo. Para mí implica familia, interior, cultivar la tierra, producir alimentos. Es difícil no amar el campo. Muchas veces la gente se enfrenta al campo, pero por desconocimiento porque se generan falsas informaciones o expectativas”.

Veiga: “A veces parece imposible pensar que empresas que producen fitosanitarios estén trabajando con empresas ambientalistas, pero es algo que ocurre y hay que comunicar”

El trabajo de su padre la llevó a vivir en diferentes zonas del país. Pasó por Jujuy, Bahía Blanca, Junín, Azul. “Vine a vivir a Buenos Aires para estudiar, pero cada dos o tres años me movía de lugar”, expresó.

Con su actual desafío Veiga ve la oportunidad de salir de su zona de confort y continuar aprendiendo, colaborando con distintas instituciones y sectores para promover una agricultura sostenible. Uno de los retos que destacó en su sector es la comunicación, especialmente en un contexto donde se enfrentan acusaciones sobre el impacto ambiental de los fitosanitarios.

“Las compañías están ocupadas en el tema, pero muchas veces por falta de comunicación o quizás por falta de escucha activa, no de todos los sectores, y de poder comunicarnos, no escuchándonos, y que cada uno pueda en base a la ciencia poder demostrar la información que cada uno maneja. A veces, terminamos como sectores enfrentados y acá no hay que enfrentarse, hay que trabajar en conjunto”, indicó. “A veces parece imposible pensar que empresas que producen fitosanitarios estén trabajando con empresas ambientalistas, pero es algo que ocurre y hay que comunicar”, agregó.

“Todos tenemos que ir en pos de la sostenibilidad; que seamos compañías que venden fitosanitarios no significa que no nos importa la sostenibilidad. Al contrario, estamos ocupados en el tema. Por eso, digamos, la cámara se ocupa justamente de eso, de realmente promover el uso de buenas prácticas agrícolas, utilizar nuevas tecnologías que respeten el medio ambiente, que seamos socialmente responsables. Obviamente, que seamos económicamente viables”, concluyó.