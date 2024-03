“Impoluto”: un municipio respondió las críticas de los productores por la suba de una tasa

Escuchar

Cuando faltan pocas horas para que se vuelva a tratar en el Concejo Deliberante del municipio de Necochea, provincia de Buenos Aires, una nueva propuesta de actualización de la tasa vial rural que esta vez buscaría un aumento del 40% mientras en agosto próximo habría otra modificación, se conoció que quedó sin efecto la sobretasa del 35% para compra de maquinarias. Desde la Municipalidad justificaron los valores debido al aumento en los combustibles y gastos por la inflación; además, dijeron que el Ente Vial que administra los fondos es “impoluto”. Vale recordar que hace unos días entidades de la producción rechazaron el aumento y se retiraron del ente.

“Para que ellos puedan sacar la producción dos veces por año necesito tener el incremento de las tasas para poder mantener la red vial, porque tengo un 226% de incremento de combustibles”, dijo Adrián Furno, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Necochea, quien aseguró que el Ente Vial, que se hace cargo de estas tareas, es “impoluto”.

“Una cosa es discutir por la tasa, el servicio o la política, son tres discusiones diferentes”, resumió. Entre las propuestas que se estaban considerando hasta hace unos días estaba un aumento cuatrimestral y que este fuera actualizado por el Índice de Precio al Consumidor (IPC) para no discontinuar el servicio.

En ese municipio, tal y como contaron días atrás los productores de esa localidad, se buscaba una actualización del 140% que se aplicó en diciembre pasado por el índice UVA [Unidad de Valor Adquisitivo], más una nueva tasa del 35% para la compra de nuevos equipos, una propuesta que habría salido del oficialismo. Ante la negativa del sector agropecuario, el proyecto de ley propuesto por el intendente local, Arturo Rojas [Nueva Necochea], volvió a Comisión.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Necochea, Adrián Furno Gentileza Secretaría de Obras Públicas de Necochea

No obstante, esta vez, la propuesta iría sobre un aumento del 40% de la tasa, y habría una reunión en agosto próximo para volver a tratarla. Tras la negativa de los productores quedó sin efecto el aumento del 35% adicional para la compra de maquinaria agrícola, contemplado dentro del proyecto.

“La tasa ha tenido una variación desde 2003 al 2014 que siempre ronda entre los 7 u 8 dólares. En octubre del año pasado, cuando se hizo la reunión de la comisión fiscal impositiva, se hizo una actualización junto con otras tasas. Tenemos un consumo de 36.149 litros de combustible para mantener esa red, en ese momento [octubre] estaba a $379,22 y hoy $858,11 el litro; tenemos un 226% [de suba] de cuando se hizo el presupuesto original para brindar el servicio. El problema es que si nosotros no ajustamos las tasas, con el proceso inflacionario que hay, en julio no vamos a tener combustible para cargarle a la máquina para poder hacer mantenimiento a los caminos rurales”, precisó Furno.

El Ente Vial, que es descentralizado, se creó en 2010, por iniciativa de los productores y por ordenanza municipal. Hoy está compuesto por 14 representantes de cada uno de los cuarteles del partido de Necochea. En ese lugar hay 420.000 hectáreas en total y 700 productores agropecuarios.

“El problema no es que el servicio no se brinda, sino que es un problema económico. La víscera más difícil de mover, es la del bolsillo, porque cuando te lo tocan es cuando todos tienen los problemas. Había una idea del Ejecutivo porque es un reclamo que viene de parte de los ruralistas de poder comprar equipo. La única manera de hacerlo era tener una tasa para adquisición de equipo afectada a eso, que era ese 35% por el cual se generó el conflicto”, extendió.

El ente maneja un prepuesto a través de un contador y un tesorero. Dicen que tiene agilidad en los trámites. “Lo que pasa con los ruralistas es que perdieron la posibilidad de tener un Ente exclusivo para los caminos rurales. Hoy el Ente maneja dos o cuatro temas y tiene mayor jerarquía de la que tenía antes”, justificó el funcionario.

La maquinaria agrícola que mostró la municipalidad Gentileza Secretaría de Obras Públicas de Necochea

Además, dijo que la tasa ha tenido transformaciones, porque a lo largo del tiempo el Ente manejaba solo la parte rural, algo en lo que coincidieron en su momento los productores. “Durante la administración de Rojas en primera instancia se tomó el mantenimiento de la red de caminos de tierra de Necochea y Quequén sumándole unas 4000 calles de mantenimiento y las localidades del interior del distrito. A medida que le sumás incumbencias a un espacio que es para optimizar recursos, está la posibilidad de tener los insumos y tenés la posibilidad de dar respuesta”, precisó.

La única fuente de financiación de muchos municipios para esto es la tasa que pagan los contribuyentes tanto urbanos como rurales. Lo recaudado entra en rentas generales y es administrado por el municipio. En este caso se buscaba agilizar el manteniendo de los caminos rurales a través del Ente Vial. Por eso, Furno sostuvo que las tasas son “solidarias” para brindar los servicios municipales. “Todas las tasas de todos los servicios van al fondo común de los municipios. El municipio con lo único que se puede arreglar para brindar un servicio es con todo lo que pagan los vecinos y los productores”, ejemplificó.

Además, sostuvo que el municipio brinda un servicio de acuerdo con la tasa que se va tomando. En octubre del año pasado dijo que observaron que para la adquisición de equipo en 2024 debían hacer ajustes. “Esa era una idea que se bajó al Concejo Deliberante y es el que va a aprobar o no el aumento. Ante este panorama, la comisión [fiscal-impositiva] tomó la determinación de no querer el aumento y dar un paso al costado en el Ente Vial, para no seguir con la conducción ni venir a la reunión. No es porque el servicio no se brinde, o porque las máquinas no estén en reparación”, justificó.

Contó que a quienes integran el Ente, entre ellos productores agropecuarios, se les informa que iba a tener el mantenimiento de los caminos rurales. “Ellos manejan su tasa, lo que pagan se direcciona a los trabajos que se hacen dentro de los 1400 kilómetros de la red rural”, ejemplificó.