Inclusión: los “Loros Parlantes” visitaron Palermo y entrevistaron a cabañeros de la muestra

Escuchar

Ni el frío ni la lluvia ni nada pudo detener el empuje que tienen en la sangre los “Loros Parlantes”, un grupo de jóvenes con discapacidades que desde temprano recorrieron las filas de la raza Angus en el predio de la Exposición Rural de Palermo para conocer de cerca cómo es criar un ejemplar para la exposición.

Según contaron, “Loros Parlantes” es una ONG que se enfoca en promover el desarrollo de unas 50 personas con diversas discapacidades, a través de talleres para que puedan “expresar sus emociones, comunicarse y ser incluidas laboral y socialmente”.

Es así que hace un tiempo, con su taller de Confianza, desde 2017 tienen su propio programa de televisión inclusivo, donde ellos entrevistan a famosos y terapeutas y eso los ayuda, además de la comunicación, a quienes no tenían la lectoescritura bien desarrollada para aprender a leer y escribir. En 2019 sumaron un programa radial.

Cristian Lionel Gómez entrevistó a Alfonso Bustillo, presidente de Angus Tadeo Bourbon

Adriana Tassotti, fundadora y presidenta, contó las razones que los llevó a venir a la Exposición Rural de Palermo. “Vinimos a Angus para entrevistar al presidente Alfonso Bustillo, a Ignacio Harris, que es el técnico en carnes y a cabañeros para que nos cuenten un poco de la ganadería argentina. Es importante para ellos que conozcan a un sector como es el campo”, dijo a LA NACION.

Con su buzo verde que los identificaba, la docena de chicos fueron recorriendo y observando con mucha curiosidad las actividades que hacían los cabañeros con los ejemplares, como bañar, peinar y darles de comer.

Luego, ya en el stand de Angus, entrevistaron a Bustillo. Uno a uno fueron formulando preguntas sobre cómo es el proceso de la cadena para llegar al producto final que es la carne vacuna en la góndola.

Sin timidez alguna, Cristian Lionel Gómez se sentó al lado de Bustillo, tomó el micrófono, y empezó a entrevistarlo. “Mi abuelo era del campo, yo no lo conocí pero mi mamá me contó cosas de cuando era chica y vivía en el campo con su familia, que cuidaban las vacas y a mi me gusta todo esto y me gustaría ser periodista de campo”, dijo el joven, de 28 años.

Los loros parlantes en el stand de Angus Tadeo Bourbon

Con una sonrisa que reflejaba su felicidad, Emiliano López disfruto de la estadía ruralista. No era la primera vez que pisaba Palermo, pero remarcó que cada vez que viene disfruta mucho de las actividades de la muestra. Hace mucho forma parte de Loros Parlantes, entró en pandemia: “Mi tío tiene un campo con vacas; a veces con mi familia vamos y me encanta. Y me gustaría trabajar como periodista de campo además de deportivo”.

Para el titular de la entidad, lo que realizan estas ONGs es una misión que debería tener toda la sociedad. “Todos deberíamos mirar al prójimo con el corazón abierto y saber que podemos ayudar a aquel que le tocó una vida distinta para que se puedan incorporar a la sociedad lo mejor posible. Si estos chicos no estuvieran cobijados por estas ONGs no tendrían posibilidades de avanzar, de trabajar, de sumarse. Desde la asociación tenemos una visión en lo humano muy fuerte en esto, no es solamente criar vacas sino que hay que pensar que el prójimo existe y que hay que trabajar para él”, indicó.

Emiliano López disfrutó de la estadía ruralista Tadeo Bourbon

Por último, con el lema “Yo puedo”, la ONG busca generar “la esperanza de que todo deseo es posible y que la discapacidad no es un impedimento”. Dijeron: “Buscamos despertar su deseo vocacional y generar un cambio de paradigma para que la sociedad se informe, sea más inclusiva y empática”.