Rutas e impuestos: las provincias dejaron fuertes reclamos en un panel que las unió en la Rural

Ministros de producción de diferentes provincias unificaron el reclamo por la coparticipación, la devolución de recursos y la mejora en la infraestructura para acercar productos del agro a los puertos. Plantearon la necesidad de buscar soluciones conjuntas en pos de la producción. Explicaron que se necesitan políticas que apoyen a las pymes y fomenten la creación de empleo.

Gustavo Puccini, ministro de Producción de Santa Fe, enfatizó en la importancia de mejorar la infraestructura y sacar los derechos de exportación. También expresó su preocupación por el estado deficiente de la autopista Buenos Aires-Rosario y resaltó la necesidad urgente de obras en gasoductos. “Nuestro mensaje y trabajo como ministerio es que el gobierno nacional tenga una mirada federal. La única manera que tiene de salir adelante la Argentina es con producción y con más productores. Estamos apostando todo para la producción”, precisó.

En esa línea, Gustavo Martínez, ministro de Producción de la provincia de Santa Cruz, mencionó que el eje al que apuntan es la producción y recuperar el trabajo. “En 30 años no vimos una política positiva en Santa Cruz; con nuestro gobierno estamos recuperando mesas de trabajo”, expresó.

Luego se refirió al impacto de las nevadas. “En este último evento invernal tuvimos casi el 80% de la provincia bajo nieve. Teníamos una proyección de pérdida del ganado calculada casi al 40% en toda la ganadería. Nación mandó casi 2000 millones de pesos para llevar equipos y alfalfa. Con este trabajo articulado y las federaciones, este pronóstico inicial que estaba previsto con una pérdida de un 40% ahora se calcula por debajo del 20%, gracias a las ayudas del Estado”, subrayó.

Ricardo Baraldi, ministro de Producción de La Pampa, contó que allí se está incursionando en la vitivinicultura y luego dijo que en esa provincia vienen sufriendo las políticas nacionales y estas las sienten más los productores de menor escala. “Se olvidaron de las economías regionales, porque están totalmente desfinanciadas, como la ley ovina y caprina”, precisó. También dijo que hay desfinanciamiento de fondos para la producción de carnes y la obra pública. “Cuando desarrollamos medidas nos olvidamos del productor: hay que darle las condiciones básicas y necesarias. Hoy tenemos que pensar en el tema de la producción y ver qué come el mundo y trabajar en eso para que el trabajo sea sustentable. Hay que trabajar en una política laboral, pero pensando en el eslabón primario que es el productor”, amplió.

Los ministros mencionaron que es importante el trabajo en conjunto con el gobierno nacional para lograr un plan integral que beneficie a todas las provincias del país Hernán Zenteno - LA NACION

Guillermo “Willy” Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, enumeró las producciones que tienen hoy en la provincia. Dijo que están viendo y analizando lo que sucede con las negociaciones por las exportaciones avícolas a China. Agregó sobre el tema impositivo: “El tema de las retenciones es un tema federal que es distorsivo”.

Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba, planteó la idea de un modelo de país como Paraguay e Uruguay que no tienen restricciones. Comparó también el crecimiento que ha tenido Brasil al lado de la Argentina. “¿Por qué hace 20 años venimos hablando de lo mismo? Hace 20 años producimos lo mismo en la Argentina. Te das cuenta de que Brasil no le puso el pie de encima al productor y recién se abordó el tema de alguna manera. Los gobernadores algo tienen que hacer. Están haciendo mucho, pero nos estamos haciendo cargo de un montón de dificultades”, afirmó.

Según dijo, a los productores se les está extrayendo una cantidad importante de impuestos que no vuelve nada a la provincia. Afirmó que es importante replantear la distribución de los recursos. “Nos tenemos que poner de acuerdo porque esto no es contra nadie, pero que se devuelvan los recursos a la provincia”, agregó.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, durante su paso por la Rural Hernán Zenteno - LA NACION

Por último, también se sumó el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien dijo: “El mundo demanda alimentos y no se le ha dado al norte del país las obras de infraestructura necesarias para que nuestros productos sean competitivos. Hay una mirada centralista. Queremos que los productores estén trabajando su tierra y no esperando ayudas para salir adelante, porque en realidad tienen su tierra. Solo hay que hacer obras de infraestructuras. Las rutas nacionales son rutas de la muerte. Uno llega desde Santiago del Estero hasta Jujuy y se da cuenta de la falta de inversiones en infraestructura, la falta de oportunidades para generar energía. La poca participación federal”, señaló.

Según mencionó, eso se hace con decisión política y entender que desde el norte se puede crecer mucho. “El mundo nos está mirando. La logística es un problema que vengo escuchando desde que nací: al productor se le dificulta acercar su mercadería a los puertos y volverse competitivo. No quiero de aquí a fin de año otros productores, ministros quejándose por las mismas medidas”, narró.

Claudio Anselmo, ministro de Producción de Corrientes, dijo: “A veces el gobierno nacional no entiende el enorme déficit de las provincias y se tiene que entender que se tiene que revertir y no se va a volver competitivo si no se tienen condiciones similares. Por ejemplo, aserraderos, carpinterías que tienen que tener las mismas condiciones y hoy están afectadas por políticas anteriores”.