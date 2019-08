Inversión. Inauguran una planta procesadora de semillas

La nueva planta procesadora de semillas

La compañía alemana KWS inauguró una planta de procesamiento de semillas en la localidad bonaerense de Manuel Ocampo con una inversión de 9,5 millones de euros.

La nueva planta, según informaron en la firma, permitirá duplicar la producción anual hasta llegar a 700.000 bolsas. Esta iniciativa generó 70 puestos de trabajo y se estima que en cada campaña agrícola se contratarán 40 empleados temporarios.

En un acto que contó con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, el vocero y miembro del Consejo Ejecutivo de KWS, Hagen Duenbostel, explicó: "Nuestro objetivo no es solamente vender semillas sino comprometernos a acompañar al productor desde la siembra hasta la cosecha: queremos estar cerca de ellos".

El directivo de la compañía, fundada en 1856 y con presencia en 70 países,, destacó que tienen como prioridad optimizar la genética. "El ADN no vale nada si no tenemos calidad: para nosotros no sólo es importante el fitomejoramiento sino también la expansión de nuestros cultivos y por eso el 40% de nuestros empleados se dedican a la investigación", dijo. La nueva planta procesadora está ubicada en el kilómetro 19,5 de la ruta provincial 32.

Federico Larrosa, gerente de producto y marketing de la compañía señaló que en la Argentina, KWS cuenta con 150 empleados. "Esta inauguración es el principio e inicio de otros desafíos. Hace unos años crecíamos lentamente pero sobre bases sólidas: hoy queremos mostrar los resultados que obtuvimos durante ese momento de preparación", dijo.

A la inauguración asistieron el presidente provisional del Senado de la Nación, Federico Pinedo; el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Santiago Del Solar; el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires, Miguel Tezanos Pinto , y el intendente de Pergamino, Javier Martínez, entre otros.

Tanto Pinedo como Del Solar, destacaron que este tipo de inversiones se pudieron concretar gracias a la "política nacional de apertura del país" llevada a cabo por el presidente Mauricio Macri.

El senador afirmó: "Este es un momento muy difícil para la Argentina y el hecho de que venga una de las mejores empresas en investigación biotecnológica del mundo a invertir en una planta modelo en la provincia de Buenos Aires es muy importante para todos". Además agregó: "Nuestro Gobierno ha abierto 120 nuevos mercados, lo que significan miles de empresas argentinas trabajando y generando desarrollo, ganancias y trabajo bien remunerado". Por su parte, Del Solar, en tanto, destacó: "El cultivo de maíz creció en los últimos cuatro años casi un 50%: las condiciones de reglas de juego claras que generó el presidente Macri ayudaron muchísimo para aumentar el área de siembra y esta es una de las inversiones que vienen detrás de ese crecimiento".