Be Healthy. La nutrición animal también busca una evolución sostenible

Aún cuando está en plena discusión el rol concreto que tiene el proceso digestivo de los rumiantes en la emisión de Gases de Efecto Invernadero, el cambio climático es una realidad que nos interpela de manera cada vez más fuerte. Y así como hoy es muy necesario que todo sistema productivo ajuste sus prácticas en pos de una mayor sostenibilidad ambiental, la ganadería no solo no es la excepción, sino que puede convertirse en un modelo a seguir por otras industrias.

Se sabe que los rumiantes aportan al ambiente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso a través de su dieta. Por un lado, una buena alimentación animal puede contribuir a reducir estas emisiones. Pero, además, una mirada integral, que contemple buenas prácticas ganaderas redunda en una mayor eficiencia y productividad.

Tomando como punto de partida inspiracional el enfoque definido por la OMS, One Health (Una salud), Nutrefeed, una de las empresas líderes en nutrición animal y portavoz en la difusión de buenas prácticas ganaderas, propone no solo avanzar en prácticas cada vez más eficientes en materia de nutrición de los rumiantes, sino también accionar sobre estas demandas de manera consciente. El nuevo valor de la marca creado por la compañía, Be Healthy es la forma de pensar el futuro con soluciones naturales que, además de mejorar la producción de carne y de leche, logra comprometerse aún más con el medio ambiente, el bienestar y la salud animal.

Nutrefeed

“Es una apuesta fuerte de nuestra empresa que busca ser cada día más responsable con nuestro medio ambiente y con el prójimo”, sintetiza Mario Ledesma Arocena, presidente de Nutrefeed. “Hay muchos productos que hacen más eficiente la digestión de los rumiantes y por eso reducen la emisión de metano. Una buena absorción de los nutrientes minimiza la inflamación, favorece la respuesta inmunitaria del animal y garantiza una mejor conversión. En definitiva, se utilizan menos alimentos para producir más leche y más carne y se reduce la emisión de Gases de Efecto Invernadero”, continúa.

Diego y Mario Ledesma Arocena, CEO y presidente de Nutrefeed en su campo en Capilla del Señor. Tomas Morrison

Salud y bienestar animal

Con más de 30 años en el mercado de la nutrición animal, Nutrefeed siempre se caracterizó por ser una empresa que estuvo a la vanguardia en lo que a sostenibilidad y confort animal se refiere. Ahora, sin embargo, han decidido dar un paso más al crear Be Healthy, un valor marca que promueve el desarrollo de soluciones naturales que estén en sintonía con el medio ambiente, el bienestar y la salud animal y que mejoren la pro­ducción de carne y de leche.

"Apuntamos a una alimen­tación inteligente, sustentable y equilibrada. Be Healthy es un cambio generacional pero además es una apuesta fuerte de nuestra empresa que busca ser cada día más responsable con nuestro me­dio ambiente y con el prójimo" define Mario Ledesma Arocena.

Ternero con pocas horas de vida alimentándose con el calostro, leche natural de su madre. Tomas Morrison

Nutrefeed es una empresa que brinda todo tipo de soluciones para la producción ganadera, lo cual se materializa en servicios de acompañamiento y asesoría o en el reacondicionamiento de los procesos de modo que sean más eficientes y confortables para el animal.

La compañía cuenta con tres unidades de negocios (Nutrición, Implementos y Producción primaria) que hoy se han impregnado del nuevo paradigma sostenible Be Healthy. La creación de un concepto comprometido con la producción, el entorno y hasta la relación con empleados, clientes y proveedores va de la mano de la convicción de salir a difundirlo para generar un “efecto contagio” en la industria .

“A través de Be Healthy estamos pensando cómo queremos que sea el mundo que van a recibir nuestros hijos. Como partícipes importantes de la cadena de valor ganadera, aportamos nuestro granito de arena para que todos seamos más conscientes de que estamos impactando en el futuro. Es algo que lo traemos desde siempre en nuestra compañía y ahora tenemos ganas de salir a contagiarlo”, cuenta Diego Ledesma Arocena, hijo de Mario y CEO de Nutrefeed.

Nutrefeed Tomas Morrison

Si bien la creación de Be Healthy responde a valores y convicciones muy arraigados en Nutrefeed, los beneficios también impactan positivamente en el rendimiento de la producción ganadera. El buen trato, por ejemplo, hace que una vaca produzca más leche en la sala de ordeñe. “Un animal estresado empieza a tener problemas de absorción o inflamación, es decir problemas metabólicos asociados a eso, y termina siendo menos eficiente porque tiene que compensar otro desafío que no tenía hasta el momento. Los rumiantes responden a la estabilidad”, explica Diego Ledesma Arocena.

Nutrefeed está a la vanguardia en la innovación tecnológica, lo que significa comprender y aplicar los paradigmas en cada coyuntura y en cada momento que se pueda.

"Creemos en la idea de tener gente y animales felices. Con esa conjunción logramos realmente un proceso más eficiente, una mejor conversión de los alimentos y más producción de leche y carne" concluye Mario Ledesma Arocena.

