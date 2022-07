En la oposición compararon la embestida de Alberto Fernández contra el campo con lo que hacía Hugo Chávez

“Las declaraciones de hoy del Presidente de ‘vamos a ir por los silobolsas, vamos a ir a sacar aquellos dólares que el campo tiene en las bolsas” es como el ‘exprópiese’ de Hugo Chávez [en Venezuela]”.

Esa fue la reflexión de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, luego de que horas antes el presidente Alberto Fernández apuntara contra el campo al señalar que “guardan US$20.000 millones y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”.

La exfuncionaria de Mauricio Macri participó en el último bloque de la Jornada de las Carnes, en una rueda política que compartió con el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, y el ministro de gobierno porteño, Jorge Macri, en la Exposición Rural de Palermo.

Para Bullrich, Fernández “acaba de generar una amenaza muy fuerte y muy peligrosa contra la propiedad privada”.

“El presidente de la Nación ha vuelto a generar una situación de incertidumbre, en vez de generar certezas que es lo que necesita el Gobierno para salir de esta crisis brutal de falta de poder de un Gobierno que se va diluyendo, que cae en un agujero negro y genera más incertidumbre”, afirmó.

Para Macri, “son graves” los conceptos vertidos hoy por el Presidente. ¿“Por qué no tengo yo el derecho de hacer con lo que me gané honestamente lo que tengo ganas, aún si fuera una mala decisión? ¿Quién tiene el derecho a pararse en el lugar de decirme a mí qué tengo que hacer con eso que construí con mi propio esfuerzo, con mi saber”?

“Hoy eso es la que está en discusión: son dos modelos de país muy distintos, donde la libertad es el centro desde donde se construye un país o el control absoluto de algunos pocos que, como no saben, nunca han laburado, no entienden qué es agregar valor y vivir del esfuerzo personal individual, quieren controlarlo todo para subsistir en su mediocridad”, añadió Macri.

Para la dirigente del PRO, esto va a tener consecuencias muy malas de que “haya menos carne, que haya menos cabezas de ganado, menos cerdos, que haya menos de todo”.

“Fíjense, si le sacamos las retenciones, hacemos que las tasas viales vayan a los caminos, logramos que haya una compatibilidad en los impuestos, que sean razonables y terminamos con los 170 impuestos que tenemos en la Argentina. Si logramos generar una logística que tenga el valor internacional imagínense cómo podemos florecer en nuestras actividades, imagínense los puestos de trabajo que podemos tener”, destacó.

En esa línea, Espert puntualizó que “el campo está sometido a todo tipo de trabas por producir, con un Gobierno que lo persigue donde siempre que hay escasez de divisas es por culpa del campo”.

En este contexto, Macri dijo: “Desgraciadamente tenemos todavía que convivir un año y pico más con un Gobierno que busca culpable siempre afuera, que no gobierna, que no toma decisiones. Porque una cosa es ejercer o ocupar un cargo y otra cosa es ejercer el rol. Hoy, claramente no tenemos presidente y vicepresidenta, porque el rol no se ejerce y lo único que hacen es pelearse entre ellos y destruir valor. Lo que necesita este sector es mucha más libertad y certezas, menos trabas y el resto lo entrega solo el sector para la Argentina”, subrayó.

El futuro del sector de la carne

Entre las cuestiones fundamentales que hay que poner en marcha para el sector, Bullrich señaló que “hay que desandar inmediatamente el sistema de restricciones que tienen hoy las exportaciones de carne, lo segundo es la eliminación de las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de carne, que son un mecanismo de control burocrático y discrecional y el tercer punto es la eliminación de la prohibición de la exportación de determinados cortes”.

“Hay que trabajar sobre el cambio en positivo para ir a un sistema impositivo simple y sacar totalmente todos los impuestos anti productivos. Vivimos hoy en un país donde el crédito es fundamental para poder planificar a más largo plazo, sobre todo en el caso de las carnes”, añadió.

Para el legislador libertario, lo que se necesita es cambiar la mentalidad y pasar de una mentalidad cerrada al mundo a abierta: “En lugar de ver al campo como un enemigo, es verlo como un socio. En lugar de ver al productor agropecuario como un gordo que fuma habanos, sentado en un sillón en la puerta de su casa, ver a un tipo que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para laburar, para sembrar, para cosechar”.

En esa línea, Macri aseguró que se debe terminar con la lógica del control de precios, de impedir exportaciones: “Hay dos caminos que tienen que ir en paralelo, de manera sostenida en la producción y exportación de carne, que tienen que ver con la cantidad de carne y después la calidad para ir desarrollando mercados específicos, construyendo una identidad de marca de carne argentina y cuidando los mercados que se abrieron. Pero, por sobre todo, se debe salir del lugar común berreta ideológico de poner al campo como enemigo que, además ni siquiera es cierto porque después le piden los dólares al campo. Cuando llegás acá te das cuenta que hay otra Argentina posible“, coincidió con el diputado de Avanza Libertad.

Por último, Espert dijo que para que realmente cambien las reglas de juego “la condición necesaria y no suficiente es que el kirchnerismo, o sea la cosa más rancia del populismo, pierda para siempre la elección del año que viene”.

“Porque el resto del arco político puede oscilar, pero nunca va a pensar como piensan estos dementes que gobiernan hoy, que los productores agropecuarios que tienen 20.000 millones de dólares en silobolsas son el problema para el sostenimiento del dólar”, enfatizó.