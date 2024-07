Acto inaugural: La Rural le pidió a Milei la “certeza” de que eliminará las retenciones y el Presidente anunció una reducción en carne y el final en leche

Escuchar

En un mediodía a puro sol, con tribunas repletas de público y la presencia del presidente Javier Milei en el palco oficial, en su discurso de inauguración de la 136a. Exposición Rural de Palermo, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le pidió al jefe de Estado la “certeza” de que eliminar las retenciones. “Las retenciones sí podrán ser eliminadas y ese es mi compromiso”, respondió el mandatario, que, además, hizo algunos anticipos: “Vamos a avanzar en la eliminación del 25% de las DEX [retenciones] a la proteína animal [carnes], que afecta de manera transversal al sector. Vamos a desburocratizar el comercio de granos, eliminando la necesidad de inscribirse en la RUCA [un registro oficial para operar]. Vamos a extender de forma indefinida la eliminación de las DEX al sector lácteo]”. Antes mencionó la eliminación de las retenciones a las vacas de categorías A, B, C, D y E [categorías para todos los mercados]. Hoy la carne vacuna tributa un 9% de derechos de exportación, el cerdo un 5% y el pollo entero y sus cortes un 9%. A la leche el Gobierno había prorrogado hace poco el no cobro por un año.

Tras la entonación del Himno Nacional, luego de una gran expectativa por la asistencia del Milei y por anuncios, luego que durante el gobierno no anterior no concurriera Alberto Fernández, Pino remarcó en primer término el valor del campo: “Estamos como hemos estado siempre, dedicados al trabajo, la innovación y la producción, cada uno desde su lugar. Tenemos todos un solo compromiso, y nuestro compromiso no se limita a un gobierno en particular. Estamos comprometidos con la Argentina. Porque somos el sector que genera, no solo alimentos, fibras y energía, sino también arraigo en cada rincón de nuestra tierra, crecimiento y desarrollo de los argentinos en todos los paisajes y los climas”.

“No nos gustan los caprichos ni la voluntad de unos pocos. Somos los que construimos, generación tras generación, prosperidad, inclusión, institucionalidad, y, en definitiva, democracia. Lo hacemos no con declamaciones, sino con esfuerzo y perseverancia”, enfatizó.

Sin embargo, subrayó que en el campo lejos de centrarse en la queja y el reclamo, porque “existirían motivos suficientes”, hoy existe “una postura esperanzada, aunque realista”.

“En cambio, preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo, porque creemos útil darle al Gobierno un espacio de confianza, como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023. Las autoridades actuales han hecho una serie de movimientos positivos hacia políticas de Estado fundamentales, junto con la última actividad legislativa y los postulados del Pacto de Mayo: se han eliminado fideicomisos y restricciones a la importación y a la exportación, ha habido una apertura en el mercado, se han reducido aranceles, se ha prorrogado la quita de las retenciones al sector lácteo y se ha eliminado la sobretasa en los préstamos financieros a los tenedores de soja. Estamos atentos a ver si esos movimientos positivos continúan y se siguen concretando en otras medidas de Gobierno”, remarcó.

Javier Milei: "Avanzamos con algunas medidas adicionales para el sector, como eliminar las DEX a las vacas de categorías A, B, C, D y E" Fabián Marelli - LA NACION

En esa línea, dijo que “el productor agropecuario, como siempre, responderá productivamente a cualquier alivio que reciba en sus costos”. “Tenemos una prueba reciente. Este año, en el momento de tomar decisiones para la siembra del trigo, se produjo una baja en los precios de fertilizantes y fitosanitarios, y, al mismo tiempo, una leve mejora de los precios internacionales ¿Cuál fue la respuesta de los productores? Sembramos 400.000 hectáreas más de trigo. Imagínense ahora nuestra respuesta, si el Estado se encargase de mejorar las condiciones económicas en que debemos desarrollar nuestra actividad”, afirmó y resaltó que los síntomas de repunte de la economía entera del país “vienen de la mano del campo: en los últimos ocho meses, el campo creció, en producción, más de un 100%”.

“Los productores no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, ‘se sientan sobre la soja’ y ‘no liquidan’ sus productos, especulando con las oscilaciones de su precio y despreciando las necesidades de divisas del país y las necesidades de alimentos de la población. El productor no es un especulador sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. Debe usar su producción no para ‘liquidarla’ sin más, sino pensar en pagar sus costos, equiparse de maquinaria, personal e insumos, conservar el suelo, su principal recurso, y, no menos importante, proveer a sus necesidades personales y a las de su familia ¿En qué rama de la actividad económica se liquida sin más la producción entera, que debe garantizar la vida de la empresa y su personal durante todo el año? Hasta los trabajadores en relación de dependencia deben administrar cuidadosamente el producto de su trabajo ¿Por qué no habría de hacerlo el productor? Que no se llame especulación a lo que es, simplemente, sana y buena administración”, remarcó.

Inauguración de la Expo Rural 2024 con la presencia del presidente Javier Milei. Junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ambos toman mate Fabián Marelli - LA NACION

Con banderas celestes y blancas, el público desde las tribunas aplaudía y con mucha emoción ovacionaba cada vez que el presidente de la SRA destacaba la importancia del campo para que la argentina salga adelante.

Entre los reclamos que tiene el sector, Pino en rigor reiteró sus pedidos a Milei: la presión impositiva y las retenciones: “Los productores seguimos agobiados por las retenciones, que tratan en forma desigual al campo, en comparación con los demás sectores económicos y productivos. Es un impuesto distorsivo, discriminatorio, confiscatorio y arcaico, que saquea a los productores. Si se eliminara, surgiría la respuesta inmediata del aumento en la producción, en el empleo, y, en definitiva, en la recaudación de otros impuestos más equitativos. En cambio, las retenciones generan desaliento y la desaparición del productor”.

Como corolario de esto, ejemplificó la historia de un productor de la provincia de Buenos Aires que, en lugar de comprar su casa, decidió utilizar sus ahorros para alquilar 400 hectáreas y cultivarlas: “Produjo eficientemente, pero tuvo que pagar más de US$2 millones en concepto de retenciones y fueron destruyendo su negocio”

“Señor Presidente: los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra”, dijo mirándolo a Milei que se encontraba sentado.

Luego se realizó el tradicional desfile de los Grandes Campeones de las diferentes razas y de la maquinaria agrícola de punta que estuvo presente en la muestra.

Entre los presentes en el palco, Pino, además de Milei, estuvo acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel; el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri; los titulares de la Mesa de Enlace, Elvio Guía (Federación Agraria), Elbio Laucirica (Coninagro) y Carlos Castagnani de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller, Diana Mondino; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios. También el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Entre otras personalidades, también compartieron el acto el ministro de Agricultura de Uruguay, Fernando Mattos; senadores y diputados nacionales, dirigentes empresariales como Mario Griman (Cámara de Comercio y Servicios), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), José Martins (Bolsa de Cereales de Buenos Aires), Gustavo Weiss (Cámara de Construcción), Jaime Campos (Asociación Empresaria Argentina).