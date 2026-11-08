Ya está disponible: una plataforma pública permite hacer un mapeo del campo

EL CALAFATE.- En un establecimiento santacruceño, un trabajador rural encuentra animales muertos en un potrero lejano. Saca el celular, abre una aplicación, marca el lugar, toma fotos y completa los datos del caso. No hay señal, pero no la necesita: el registro queda guardado y se envía solo cuando el dispositivo vuelve a tener conexión.

Esa es la lógica de IPGeo, la Plataforma Interinstitucional de Información Ganadera presentada esta semana por el Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz (IPG), el Consejo Agrario Provincial (CAP) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El objetivo es contar con información precisa de la actividad ganadera en la provincia, elaborar mapas de riesgo, analizar tendencias y reconocer las principales problemáticas que enfrenta la actividad ganadera en la provincia.

La herramienta, que ya se puede descargar en teléfonos, permite a productores y trabajadores rurales registrar, georreferenciar y fotografiar, por ejemplo, eventos de mortandad ovina y bovina. Cada carga incluye las características de los animales afectados y las posibles causas de muerte.

Con el tiempo, esos datos permitirán identificar qué categorías de animales son las más afectadas, en qué zonas se concentran las pérdidas y qué factores están asociados: la depredación, las condiciones climáticas, los aspectos nutricionales y los problemas sanitarios.

“A medida que se acumulen registros, esta información permitirá elaborar mapas de riesgo, analizar tendencias y reconocer las principales problemáticas que enfrenta la producción ganadera santacruceña”, explicaron a través de un comunicado difundido por el Consejo Agrario Provincial.

El sistema tiene tres componentes: una aplicación móvil para la carga de datos, un espacio web para consultar mapas y estadísticas, y un sistema de administración institucional destinado al mantenimiento y la validación de los registros.

El productor Miguel O´Byrne, vocal del Ejecutivo en el CAP, junto a los técnicos que desarrollaron la app CAP SANTA CRUZ

Uno de los aspectos centrales es que la aplicación funciona sin conectividad. El usuario carga la información directamente en el campo y, cuando recupera la señal o accede a internet, los registros y las fotografías se sincronizan automáticamente con la base de datos.

Los datos no pasan directamente a las estadísticas. Las fotos y los diagnósticos consignados son evaluados por personal técnico autorizado, con participación de los organismos involucrados, para verificar la calidad de la información antes de incorporarla.

“El valor de esta herramienta también está en su proyección a mediano y largo plazo. La construcción de una base de datos provincial permitirá que el Consejo Agrario Provincial cuente con información sistematizada y confiable para orientar políticas públicas, definir estrategias de intervención y acompañar las necesidades de los productores”, explicaron durante la presentación.

La información puntual va a ser accesible solo para los productores para mantener la confidencialidad de la información que allí se suba. “Sin embargo, tanto el INTA como el CAP tendrán acceso a los datos madre, pues son los que fiscalizan lo que se carga. Por ejemplo, cada imagen se valida para poder ser cargada a la base de datos”, detalló a LA NACION Miguel OByrne, productor y vocal por el Poder Ejecutivo local en el Consejo Agrario Provincial.

IPGeo surgió de una iniciativa conjunta de equipos técnicos e investigadores del INTA Santa Cruz y del INTA Bariloche, el CAP y el IPG. La programación y el diseño estuvieron a cargo de Zimatech, una empresa tecnológica santacruceña, con asistencia técnica de investigadores del INTA.

Antes del lanzamiento hubo una prueba piloto en la que participaron 11 productores y trabajadores rurales de 12 establecimientos de distintas zonas de la provincia. Esa etapa permitió ajustar el funcionamiento de la aplicación y los procedimientos de carga.

Técnicos, productores y autoridades durante la presentación del IPGeo, la nueva herramienta digital para mapear el campo santacruceño CAP SANTA CRUZ

El objetivo de fondo

Como se dijo, la construcción de una base de datos provincial permitirá definir estrategias para los productores.

Para los organismos, IPGeo es además una forma de fortalecer la articulación entre el sector productivo y los organismos técnicos y provinciales. Los datos que aporte cada establecimiento permitirán construir una mirada integral de la actividad y tomar decisiones con mayor conocimiento de la realidad territorial.

Para acercar la aplicación a los productores, se realizaron durante esta semana capacitaciones presenciales dirigidas a productores, administradores y trabajadores rurales. IPGeo ya está disponible para dispositivos Android en Google Play Store. La versión para iOS está en proceso de autorización.