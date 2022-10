Los fabricantes de maquinaria agrícola piden créditos para impulsar las ventas

escuchar

Durante un debate en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), pidió “instrumentos” para impulsar al sector agropecuario. El empresario insistió en facilitar “títulos de créditos agropecuarios” y expuso que “no es lo mismo endeudarse en dólares” que en lo que se produce.

“Cuando el Estado disponibiliza créditos a tasa cero se produce un boom. Obviamente, si hay factores climáticos que acompañan los rindes, y es lo que hemos visto en los últimos dos años, con créditos a tasas razonables”, comenzó a relatar esta mañana el directivo durante su intervención en la Comisión. Allí, el diputado Víctor Hugo Romero, de la UCR, planteó la necesidad de generar un proyecto de ley con mejores instrumentos financieros para potenciar al sector agropecuario y la cadena de valor.

“Nuestras fábricas incrementaron un 20% el personal, estamos viendo que el crédito a tasa razonable empieza a acabarse y nosotros necesitamos un instrumento, [porque] esa es la moneda que manejan nuestros clientes. Una de las cosas que vemos es que, empresas transnacionales, y no hago un juicio de valor de dónde tienen sede, utilizan fondos para financiarse cuando está disponible, pero cuando desaparece, aparecen las siglas: ‘fulano de tal credit’, y nosotros, las empresas nacionales no tenemos ese instrumento”, profundizó.

Eduardo Borri indicó que cuando el Estado pone a disposición créditos y el clima acompaña, se produce un boom Captura de video

En el debate para tratar el tema de los “títulos de créditos agropecuarios” a 36 meses “con productos que mejor convengan”, se habló de una cotización transparente y sin costo fiscal. Además, se aclaró que el proyecto no tendría impacto en la tesorería de las finanzas o el gasto del Estado nacional; tendría la característica del endoso, sería ejecutivo y podría ser negociado en el mercado de capitales y no devengaría intereses.

“Me parece importante señalar que este es un instrumento que va a apoyar [las empresas nacionales]. Dentro de la cámara que tenemos en la Argentina hay 160 fabricantes, pero en una cadena de valor 1200 y empleamos a 40.000 personas en forma directa. Tenemos empresas más grandes y más chicas. Las más grandes juntamos una determinada cantidad de contratos en soja, maíz y lo que fuese, y lo volcamos a fideicomisos”, relató.

La idea planteada por el diputado Romero sobre este mecanismo es que logre aportar al sector agropecuario un instrumento a los que ya existen y poder conseguir una facilidad de financiamiento.

En la Comisión de Agricultura expusieron la necesidad de créditos para el sector agropecuario Marcelo Manera - LA NACION

Por último, el presidente de Cafma afirmó que a los clientes “les gusta endeudarse en la moneda que trabajan” y es a la que le tienen menos temor. “Todos dicen: no, pero produce en dólares, y no. No es lo mismo endeudarse en dólares que endeudarse en lo que producen”, resumió.

Antes de finalizar, el diputado Ricardo Buryaile, quien preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, insistió en que por ahora, hay dos cosas, entre tantas, que limitan a la economía. “[Son] la inflación y la falta de créditos que tenemos en la Argentina. Si cada uno mira cuál es la participación en el Producto Bruto que tiene el sistema financiero, hay países que nos superan en cuatro veces en la colocación y la capacidad de crédito, es infinita”, resumió.

Buryaile se refirió a la posibilidad de reinstalar los warrants -que funcionaron durante el gobierno anterior-, a los que definió como “una buenísima herramienta para defender la producción y el precio por parte de los productores”.

“Es uno de los instrumentos que le hace falta a la Argentina. En algún momento funcionó y habrá que aggiornarlo a la realidad, pero que le da financiamiento al productor y seguridad de cobro al acreedor”, explicó.

LA NACION