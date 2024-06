Maneja 70 hectáreas: el ministro que posee un campo y no para de recibir estudiantes explica por qué lo hace

Escuchar

Hernán Javier Gonzalo Halavacs se define, ante todo, como un productor agropecuario arraigado al campo desde su nacimiento y alguien que ha mantenido viva su pasión por esta actividad. Pero, desde el año pasado, ha añadido una nueva faceta a su vida: la de ministro de la Producción y Desarrollo Económico de Chaco. Este rol, sin embargo, no le ha impedido continuar compartiendo su amor por este sector con los jóvenes. Desde 2016, todos los años, unas 300 estudiantes visitan su establecimiento en Villa Angela, donde se les busca transmitir y mostrar de primera mano cómo se desarrolla esta actividad.

Halavacs no solo enseña las técnicas y prácticas del campo, sino que también se esfuerza por cambiar la percepción del campo como un sector aislado o enemigo. “El campo tiene que abrir sus puertas. Muchas veces fue atacado, catalogado por los gobiernos como un enemigo, entonces es un sector que cerró sus tranqueras. Yo creo que, al contrario, hay que abrirlas y mostrar lo que hace, cómo y por qué lo hace, y la pasión que le pone en cada actividad”, dice el funcionario a LA NACION, cuyo caso dio a conocer Agroperfiles.

Los estudiantes en el campo del funcionario

En su campo de 70 hectáreas dirige una cabaña llamada “El Cambio”, donde se dedica a la cría y recría de ganado Brangus, la venta de toros y la producción agrícola. A pesar de sus responsabilidades ministeriales, los fines de semana se instala en el campo para sumergirse de lleno en su rol de productor agropecuario. Es en este lugar donde recibe a los cientos de jóvenes que pasan desde un día hasta una semana para conocer de primera mano la actividad.

Relata que este proyecto de abrir las puertas del campo a los jóvenes surgió en 2008 cuando era presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Agronomía de Corrientes donde estudió agronomía, por la Nueva Agrupación de Ciencias Agrarias (Nadca), un grupo independiente.

Fue entonces cuando crearon el programa “Vacaciones en el Campo” que permitía a los estudiantes pasar una semana o diez días en una empresa agropecuaria para aprender de primera mano sobre la práctica agrícola. “Ese programa continúa y yo quería algún día también ser quien recibía a los jóvenes”, explica a LA NACION.

Lo que comenzó con la recepción de unos 10 o 12 chicos se ha ampliado para incluir no solo a estudiantes universitarios, sino también a aquellos de los ateneos de las sociedades rurales. Incluso construyeron una casa de huéspedes para que los jóvenes pudieran quedarse a dormir.

El ministro con su padre Julio en una tarea a campo

“En las visitas los chicos nos sorprenden a nosotros. Preguntan tanto que prácticamente tenemos que volver a estudiar porque, como muchos de ellos están estudiando, hacen consultas técnicas, entonces tenemos que volver a los libros”, dice entre risas el productor.

Halavacs dice que para él fue un orgullo que Leandro Zdero, actual gobernador del Chaco, lo haya elegido para ser ministro. “Para el hijo de un pequeño productor que vive en el campo de 70 hectáreas, llegar a ser ministro es un sueño inimaginado y que trato de honrar con trabajo”, cuenta.

Halavacs dice que busca honrar con trabajo el cargo de ministro

No obstante, reconoce que es difícil complementar las dos actividades. “Uno deja todo para dedicarse al otro, pero para mí, sin dudas, es algo que vale la pena. La gente se tiene que involucrar y ser parte para hacer entre todos una sociedad mejor. No importa en qué partido político, me parece que la gente tiene que participar, aunque cuesta muchísimo porque uno deja todo”, remarca.

LA NACION