Mario Negri: “Este Gobierno está en default político”

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile y Mario Negri, recorrieron la muestra de la Exposición Rural de Palermo. “El único cepo que queda es al propio Gobierno”, dijo Negri, mientras que su par aseveró que el régimen del Banco Central servirá en la medida de “la necesidad que tenga el productor”.

“La medida se entiende, apunta más a solucionar los problemas del Estado y a darle una visibilidad de futuro a los productores”, indicó Buryaile. Además, reconoció que es una norma que tiene vigencia por 30 días y significa un 12% más para que los productores “hagan el rulo”. Es decir, que compren dólar solidario y vendan dólar MEP. “En realidad, el productor sigue cobrando a $91 la soja”, especificó y se mostró dubitativo en que la medida resuelva el problema del Gobierno.

“Solucionar los problemas no lo sé. Depende de las necesidades que tenga el productor. Y no especula, sino que vende cuando necesita, esa es la verdad. Hoy un productor argentino cobra la tercera parte de lo que cobran otros agricultores de otros países; en vez de cobrar 50.000 pesos va a cobrar 56.000 pesos. No sirve para competir tecnológicamente, nos estamos atrasando respecto de otros países”, detalló.

Durante el recorrido, los diputados se sacaron fotografías y hablaron con los productores LA NACION

Buryaile también se refirió a las contradicciones en el Gobierno. “Ayer nos estaban retando, patoteando en el discurso. La noche anterior, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que no iba a haber devaluación, que no iba a ver nada y al otro día te encontrás con otra medida, yo creo que están perdidos como perro en botes”, lanzó.

Por otra parte, sostuvo que el presidente Alberto Fernández debe tener la responsabilidad de evitar la confrontación con sus discursos. “No ayudan y que funcionarios del gobierno busquen la violencia tampoco”, puntualizó. También manifestó que el productor.

“Tiene que comprar al solidario para vender al MEP para después ver. El productor ahorra en su moneda y esto es lo que nadie entiende”, amplió sobre las medidas del Gobierno.

Mario Negri aseveró que la medida es un “te adelanto un 30% a un valor del dólar porque estoy desesperado por juntar una moneda verde, pero el 70%, dejámelo en el banco y vamos a ver cómo lo vamos ajustando”.

El diputado de la UCR manifestó que lo que el Gobierno le está diciendo al productor es que no tiene una concepción sobre el desarrollo productivo ni una política exportadora. “La concepción tiene que ver de qué manera ‘me dan los dólares que yo creo que vos tenés’ y que, según mi opinión, como la que dice el gobierno que es: ‘Esos dólares no son tuyos, sino que se los tenés que dar al Estado’”.

En ese sentido, destacó que ya no queda cepo por hacer: “El único cepo que queda es al propio Gobierno, que es bajar el gasto, tener un plan antiinflacionario, que vayan rápido al Congreso y que lo expliquen”.

En cuanto al rol de la oposición, indicó: “Nosotros no estamos acostumbrados a empujar ningún gobierno, sino que lo hacen entre ellos. Hay un Gobierno que está en un default político, muy débil. Están en un tobogán, eso es peligroso, porque cuando las crisis cobran autonomía o cobran velocidad nadie puede responder. Nadie sabe cómo terminan, ojalá reaccionen”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que cada vez que el Gobierno no tiene de dónde sacar dólares “se da vuelta lo ven en el campo y le mete la mano”.

“La medida [del BCRA] es como el Ahora 12, como no tienen un plan entonces te hacen un programa en cuotas y por rubro. En este caso como te dijeron que no, ahora te dice: ‘A un pedacito de lo que liquides de soja, eso te lo doy a un dólar, el otro 70% dejámelo depositado’. En realidad, la filosofía del Gobierno no es levantarle la pata al campo, sino hasta agosto sacarle los dólares que pueda”, amplió.

Ricardo Buryaile y Mario Negri Cortesía SRA

El diputado de la UCR señaló: “No hay rumbo. El Gobierno está loteado entre La Cámpora y los diversos sectores internos, yo lamento mucho decirlo. Nos duele. Quisiéramos el país en otro momento, sé que nosotros también hemos cometido errores, pero nunca de esta magnitud. Este Gobierno está en default político”, finalizó.