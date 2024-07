Máxima distinción: el toro Centenario se consagró Gran Campeón Macho Angus de Palermo

Escuchar

En la 9a. jornada y última jura, a puro sol y con un público que colmaba las tribunas de la pista central de la Exposición Rural de Palermo la raza Angus coronó al Gran Campeón Macho: fue Centenario, un toro de la categoría Senior, del box 366, de la cabaña Tres Marías, de la familia Gutiérrez, Pieter Jan De Nul y Ezequiel Cassagne.

Desde la mañana, los jurados canadienses, conformado por el matrimonio Lee Wilson y Dawn Miller, fueron los encargados de escoger a los mejores. Tras acomodar los animales campeones de cada categoría en la fila, Wilson y Miller describieron qué vieron en sus tres días de selección. “Estoy muy agradecido por estar acá y jurar esta calidad de animales. Cada uno hará su propia elección y ahora vamos a buscar a los mejores”, dijo Wilson.

Luego Miller completó: “Hace 136 años alguien tuvo una gran visión para empezar esta exposición y qué visionario fue. Es increíble que los criadores de la raza se agrupen en una exposición de tal manera que en la capital de la Argentina haya esta calidad de animales. Esta exposición es conocida mundialmente y la gente a lo largo del planeta mira. Los toros que tenemos hoy a la vista es justamente la razón por la cual venden este show. La genética que hemos visto de estos animales durante los últimos tres días muestran el trabajo que hacen los genetistas. Vayamos a buscar nuestro campeón”.

Al costado de la pista, aguardaban para entregar el premio las autoridades de la Rural, los presidentes de las diferentes asociaciones de razas bovinas y delegaciones extranjeras. Con mucha emoción, Francisco Gutiérrez, uno de los dueños, enfatizó: “La verdad que todavía estoy aterrizando, es una alegría enorme. Un nivel excepcional, una pista pesadísima, me refiero pesada no a caminarla, sino al nivel de toros que había, lo dijeron los jurados. Fue una cosa impresionante poder ganar una final en una exposición así: tiene el doble de mérito y alegría, porque venís esperando a ver qué podés hacer, qué no podés hacer, y te llevás el Gran Campeón. Fue una fila muy competitiva, una tremenda fila, desde el ternero menor hasta el senior. Lo mismo ayer desde la ternera menor hasta la vaca con cría”.

“Realmente lo que estamos haciendo los criadores con la raza es algo espectacular. Ya de ternero Centenario fue el Reservado de Gran Campeón de esta exposición. El año pasado vino como dos años menor y fue el Tercer Mejor Toro y este año, como senior, se terminó de lucir para llevarse el Gran Campeón. Vuelve a la cabaña a seguir sacando el semen. Un gran campeón tiene que tener todo, clase, desplazamiento, que fue lo que más les impresionó: se movía como un ternero, pese a lo que es la pista, al tamaño, a los kilos. Es un toro muy completo, su musculatura, largo, balance, la línea, por eso cuando te ponderan así en el campeonato senior, vos te quedás con la esperanza de poder pegar [el gran campeonato], pero igual, hasta que no le dan la palmada se sufre acá adentro”, agregó.

Luego de la elección del Gran Campeón, el Reservado de Gran Campeón Macho fue para el box 374, de la cabaña Arandú, de Horacio Julio Díaz y Nora Carija de Díaz. En tanto que el Tercer Mejor Macho de la exposición correspondió a un ternero del box 160, de la cabaña Aligafa SA.

“Otro Palermo que se va, con la raza Angus con una presencia enorme, con una jura de terneros el miércoles que fue impresionante, tanto en terneros como en terneras. Las hembras de ayer también superando la vara que uno se había puesto y los machos de hoy, increíble. Me parece que han quedado una gran cantidad de animales en segundo o tercer puesto, reservados que, cuando salieron del campo habrán creído que eran campeones. Lo que vimos en esta exposición fue realmente muy, pero muy bueno. Permanentemente, destaco que todo este fenotipo y este tipo de animal tan útil está sustentado por un programa genético muy fuerte que les da información a todos ellos para que sean reproductores y que puedan ser elegidos realmente por su biotipo y por donde tienen que direccionar la genética quienes lo utilicen”, reflexionó Alfonso Bustillo, presidente de Angus.

Caballos criollos

Otro momento de emoción en la pista central de Palermo, fue la elección del Gran Campeón de la raza de Caballos Criollos. La máxima distinción fue para el box 1540, Del Oeste Buen Vino, de Cabaña La esperanza de Ballester SRL. “Estoy muy contento, había una gran nivel de padrillos en la pista y competir se vuelve cada vez más difícil por los productos que exponen los criadores año a año”, dijo Felipe Juan Ballester, dueño de la cabaña ganadora.

Además, el Reservado de Gran Campeón Macho fue para Tañido Buenazo, Box 1543, que expuso Irundy, también del criador Felipe Juan Ballester. El tercer mejor ejemplar fue para Del Oeste Momento, box 1558, de La Esperanza SRL, que expusieron Joaquin Gahan Leandro José Decotto e Ignacio Olarra. A su vez, el cuarto mejor Criollo fue Yanca Sospechoso, del box 1542, que expusieron Yancamil SA y Cabaña Santa Elena.