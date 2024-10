Mayor contribuyente: estiman que el aporte neto de dólares del campo este año rondará el 80%, por debajo de otros períodos

Escuchar

CÓRDOBA.- Las cadenas agropecuarias y agroindustriales explicaron, con US$20.183 millones, el 83% de las divisas netas ingresadas al país entre enero y agosto pasado. El restante 17% positivo lo aportaron minería (9%), energía (5%), informática (3%) y automotriz (0,2%). Los demás sectores se comportaron como demandantes netos de divisas, lo que llevó a que agosto último terminara con un saldo neto negativo de US$54 millones. Los datos se desprenden de un análisis de David Miazzo, director de DataMiazzo.

Miazzo advierte que hay pocos aportantes netos de divisas en la economía argentina, y que entre ellos el campo exporta más de lo que importa. En años anteriores, el número de ingreso de divisas netas del agro llegó al 90%. “La baja es porque minería sumó más y energía pasó de déficit a superávit. Esos segmentos seguirán aumentando su peso en los próximos años, o sea que esa tendencia se profundizará”.

El economista indicó también que el año podría cerrar con un aporte neto del 80% de las cadenas del agro porque ya pasó la estacionalidad más alta de exportaciones del campo que es de abril a junio. No hay que perder de vista que estos números corresponden a balance cambiario, a dólares que pasaron por el Banco Central. “Como el dólar blend alcanza a todos los sectores no altera el cálculo, sí puede modificar al rubro automotriz porque parte de sus importaciones todavía no se pagaron o se pagaron a dólar CCL”, precisa Miazzo.

Por la sequía del 2023, la comparación de ingreso de divisas -no neto, sino total- no se puede hacer contra ese año, pero si se toma el promedio de los últimos 15 a período terminado, el agro contribuyó con entre 60% y 68% de las divisas ingresadas por el campo El economista Ernesto Ambrosetti advierte que el récord fue en 2022 cuando entraron alrededor de US$40.000 millones, “una cifra récord por la combinación de buen clima y buenos precios”.

De haberse mantenido los precios de 2023, para este año la expectativa era de un aporte entre US$36.000 millones y US$37.000 millones, pero los precios internacionales cayeron cerca del 16% en la comparación interanual y 20% respecto al 2022: “Serán, entonces, unos US$10.000 millones menos -precisa Ambrosetti-. Las liquidaciones vienen razonablemente bien en relación al clima y a la decisión de venta de productores y exportadores”.

Según el último reporte del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en agosto el sector exportó 8% más que en igual mes del 2023; en total fueron US$3693 millones (US$286 millones más) Marcelo Manera

Para el experto, el actual marcaría un punto de inflexión “suave” en los aportes de dólares relacionados al campo, ya que “en dos o tres años lo energético y la minería tendrán un protagonismo más marcado”.

Según el último reporte del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en agosto el sector exportó 8% más que en igual mes del 2023; en total fueron US$3693 millones (US$286 millones más). En los primeros ocho meses el incremento interanual es del 20%, US$5231 millones. Los complejos soja, trigo y maíz fueron los de mayor contribución al crecimiento y cebada, legumbres y maní, los que tiraron hacia abajo la tendencia. Respecto del tipo de cambio real multilateral, el promedio de enero a agosto está 4% arriba de igual lapso del año pasado.

Lo que viene

Recientemente, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó entonces qué ocurrirá con la cosecha 2024/2025 en materia de producción y exportaciones. La campaña agrícola dejará una producción de 130 millones de toneladas de granos, un 2,6% más versus el último ciclo productivo y la cuarta en importancia de la historia; no obstante, con US$28.793 millones, las exportaciones representarán una caída del 3,1%.

No habrá cosecha récord con los 130 millones de toneladas. En rigor, el récord fue con el ciclo 2018/2019, que aportó una producción de 140 millones de toneladas. Después siguió en relevancia la 2019/20, con 131,3 millones de toneladas, y en tercer término el ciclo 2021/22, con 130,4 millones de toneladas. La cosecha 2024/2025 será la cuarta en importancia de la historia.

La campaña agrícola dejará una producción de 130 millones de toneladas de granos, un 2,6% más versus el último ciclo productivo

En materia de números, la Bolsa de Cereales porteña también hizo proyecciones de exportaciones, recaudación fiscal y del producto bruto agroindustrial (PBA). En las tres variables habrá bajas respecto del año pasado. Las exportaciones, con US$28.793 millones, representarán una caída del 3,1%. La recaudación fiscal, con US$13.950 millones, retrocederá un 3,7%. Finalmente, el producto bruto agroindustrial, que trepará a US$40.890 millones, registrará una merma del 2,2%. En términos de peso sobre el PBA, el maíz tendrá una incidencia del 47% y la soja un 39%, entre otros productos.