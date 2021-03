Mercado de granos: leves subas para la soja y el maíz en Chicago

Una leve suba en los futuros de la soja y el maíz hubo hoy en el mercado de Chicago a la espera de un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, (USDA, en sus siglas en inglés) que se dará a conocer mañana y en el que el organismo ajustará las cifras de reducción de existencias.

La posición mayo de la oleaginosa cerró en US$526,81 la tonelada, lo que representó un incremento de US$1,38 respecto del cierre del viernes. En tanto, el maíz, también influido por la tónica alcista de la soja, se ajustó en US$215,35, con un alza de US$0,59 respecto del cierre del viernes pasado.

Además del informe del USDA, los operadores de Chicago evaluaron el impacto del exceso de lluvias en Brasil, que retrasa las labores de cosecha, y la escasez de agua para la soja en buena parte de la zona núcleo argentina que anticipa una baja en los rindes.

La suba de la soja en el mercado internacional no fue acompañada en las cotizaciones locales. Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “por soja con entrega hasta el 20 de marzo se ofrecieron abiertamente US $328/t, representando una merma de US$2/t respecto de la jornada previa. En cuanto a fijaciones, el valor ofrecido de forma generalizada fue de US $330/t o de $29.825/t”, informó la entidad.

A su vez, “por mercadería de la campaña comercial 2020/21, la mejor oferta de compra con entrega en abril se ubicó en US$330/t sin modificaciones. Por otra parte, la posición mayo presentó una reducción de US$3/t hasta los US$ 325/t”, informó la entidad.

En maíz, dijo la BCR, el mejor ofrecimiento con entrega inmediata alcanzó los US$190/t, US$ 3/t por debajo del viernes pasado. Para marzo, abril y mayo las ofertas se ubicaron en US$ 193/t, representando caídas de US$2/t para marzo y de US$4/t para abril y mayo respecto del viernes, añadió.

Respecto del trigo hubo bajas de 2,39 dólares la tonelada en Chicago, con un ajuste de US$237,55 en la posición mayo, debido a pronósticos de lluvias en las planicies de EE.UU. para el momento crítico de desarrollo de los cultivos.

