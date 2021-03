Mercado de granos: palos en la rueda productiva

Nuevamente el conflicto, en este caso bien puntual, como lo es el reclamo por el pago de indemnizaciones de exempleados de la aceitera Buyatti, no han tenido mejor idea que bloquear los accesos a las empresas localizadas en el Puerto General San Martín. La empresa Buyatti había anunciado a mediados de febrero pasado el cierre de su actividad, como consecuencia de la merma en su línea de producción tras producirse la caída de un acuerdo de alquiler que tenía con Vicentin.

El boqueo comenzó a afectar el ingreso de camiones en las terminales portuarias de ADM y Bunge localizadas en Puerto General San Martín, al norte del gran Rosario. La empresa Bunge tiene en esa terminal portuaria una capacidad de procesamiento de soja de 8000 toneladas diarias y puede recibir hasta 15.000 toneladas por día, y hasta 22.500 toneladas trabajando 24 horas o el equivalente de 500 a 750 camiones.

En cambio, ADM no dispone de planta procesadora de soja, pero dispone de una terminal portuaria que exporta todo tipo de granos, como trigo, soja y maíz. De hecho, un vapor llamado United Harmony está en rada listo para ingresar en muelle para embarcar el 23 del actual. El bloqueo al ingreso de camiones de soja al puerto le impedirá a ADM poder cumplir con el compromiso de embarque. Al cierre de esta edición se anunciaba el dictado de una conciliación obligatoria y se convocaba a una reunión para pasado mañana con el gobierno de Santa Fe.

Las medidas son muy perjudiciales tanto para los exportadores como para la agroindustria que procesa soja y exporta los subproductos. El lucro cesante de prohibir el ingreso de camiones puede ser todavía mayor. Más allá del lucro cesante y económico, esta en juego la imagen del país como proveedor confiable y este es un costo muy difícil de cuantificar.

Ya hemos visto el fuerte perjuicio que le provocó al complejo agroindustrial el paro del gremio de los portuarios durante diciembre pasado, donde se vieron resentidos los embarques y el ingreso de divisas.

Los gobiernos -provincial y nacional- no pueden quedarse de brazos cruzados y dejar que el tema se solucione entre privados. Por la sencilla razón que no es un tema entre privados, pues los perjudicados, primero Bunge y ADM, no tienen nada que ver con el origen del conflicto.

¿Cómo hay que hacer para que el Gobierno entienda que el sector agroindustrial exportador debe ser tratado como sector sensible y estratégico para el país?

Mientras el Gobierno anuncia la apertura del mercado de la India a la yerba mate argentina, con un potencial ingreso de divisas por 10 millones de dólares, una medida como la tomada en el complejo oleaginoso produce un lucro cesante diario de 10,5 millones de dólares.

¿No es hora de que el Gobierno ponga foco en el sector agroexportador antes que buscar nuevos mercados? Pues, conquistar nuevos mercados para que, luego, como consecuencia de un paro, se produzca la misma pérdida económica que el ingreso por el nuevo mercado ganado. Equivale a cambiar seis por media docena.

El autor es fundador de GuruMarket

