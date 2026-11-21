Avanza la primavera y el precio del ternero no sigue su tendencia histórica hacia el niveles más altos, sino que se da la situación inversa. Los mestizos de 180 kilos llegaron a 7000-7.500 pesos por kilo en otoño, pero hoy se consiguen por 6000-6500 pesos por kilo, básicamente por la renuencia de los invernadores a aceptar valores altos que complican la ecuación de la recría. Con un novillo de 4500 pesos por kilo, pagar 6500 pesos por kilo de ternero significa una relación de 1.44:1, que exige una invernada muy larga para amortizar ese alto costo de entrada. En detalle, Juan Pedro Colombo, de la consignataria Colombo y Magliano, explica que “la reducción de precios de la invernada responde a la baja del precio de la hacienda gorda, que fue del 10-15% en lo que va del año, según categorías”. A su juicio, también influye “el alargamiento de las recrías, que pasaron de agregar 150 kilos por ternero a 250 kilos”, lo que, indirectamente, reduce la demanda de invernada. Hacia adelante, el empresario admite que habrá buena oferta de terneros y no avizora subas descontroladas en el corto plazo, más allá de algún repunte puntual.

Trigos sin sol

En otro orden, muchos trigos muestran buen aspecto general, pero hay productores que estiman que el rendimiento no será óptimo a pesar de las frecuentes lluvias que han recibido. Una de las causas podría ser la falta de sol. En ese sentido, el INTA Manfredi midió una caída del 50% en las horas del heliofanía que recibieron los cultivos durante octubre de 2026, con un promedio de 4,1 horas diarias frente a las 8,3 horas habituales. Los especialistas de la institución advierten que la menor radiación solar limita la fotosíntesis y afecta a procesos críticos del trigo. Ignacio Severina, investigador del INTA, sostiene que la reducción de heliofanía comenzó en marzo y se mantuvo sin solución de continuidad excepto en mayo, para llegar a octubre como el momento de mayor caída. El profesional indica que la menor radiación limita la producción de fotoasimilados, es decir, los compuestos que la planta utiliza para formar raíces, macollos y estructuras reproductivas. Estas restricciones pueden reducir la cantidad de espigas y granos por unidad de superficie. Durante el llenado puede limitar la acumulación de materia seca y reducir el peso final de los granos.