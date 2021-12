Mercados, competencia y reglas claras, más allá de los récords

Lo que venían contando productores en las últimas semanas sobre los rendimientos del trigo se ratificó en las proyecciones de las bolsas: la cosecha 2021/22 será récord.

Mientras la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó anteayer un volumen de 21 millones de toneladas, unas 700.000 mil más que la semana pasada, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) calculó que llegará a 22 millones de toneladas. La anterior marca récord fue en el ciclo 2018/19, con 19 millones de toneladas.

En una economía con severos problemas de estabilidad, el registro de esta cosecha no debería pasar de largo. Según un informe publicado por la BCR, la cadena triguera, que incluye la producción de harina, genera 387.000 puestos de trabajo, tiene un aporte de divisas por US$ 4070 millones y un valor agregado (VA) por US$ 4454 millones. “Cabe destacar que, a diferencia de lo que sucede en las cadenas de soja y maíz donde la actividad primaria origina más del 80% del valor agregado, en la cadena triguera una porción importante del VA se captura en etapas posteriores de su producción”, añade el estudio. “El eslabón industrial manufacturero origina el 46% del VA (vs. 12% en soja y 7% en maíz), el transporte del cereal aporta el 2% y el eslabón primario origina solo el 52% del valor que agrega la cadena a la economía. Este mayor eslabonamiento hacia adelante naturalmente resulta en mayores externalidades positivas que alcanzan a agentes económicos más diversificados y dispersos”, explica.

Pero está claro que sin la expansión del área sembrada, que en está campaña alcanzó los 6,9 millones de hectáreas, todo el resto no hubiera sido posible. Y también, sin la tecnología en semillas, el manejo agronómico y la fertilización, la cifra récord difícilmente se hubiera alcanzado. El origen del crecimiento de la superficie triguera se ubica en diciembre de 2015 cuando el gobierno de Mauricio Macri llevó los derechos de exportación del cereal a cero por ciento y terminó con los cupos a la exportación, administrados con los Registros de Operaciones de Exportación (ROE). En pocos años se duplicó el área sembrada y el volumen de la cosecha. La vocación aperturista se frenó tras la crisis financiera de 2018/19 cuando el gobierno anterior repuso los derechos de exportación.

La referencia al origen del crecimiento del trigo se vincula con la actualidad del mercado, en la que buena parte de la cadena, excepto los productores, aceptó la “autoregulación”, por la cual se van administrando los volúmenes registrados para exportar.

El riesgo que emerge es que esta cosecha récord probablemente no se repita porque los productores no perciben el “precio lleno” del cereal.

A diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, en la Argentina no hay tradición de defensa de los mecanismos de competencia que aseguren el funcionamiento de los mercados. En Estados Unidos, por ejemplo, esta semana se conoció que una asociación de productores, la Family Farm Action Alliance, presentó un pedido en el Departamento de Justicia para que se investigue la suba del precio de los fertilizantes. Más allá de que el reclamo sea o no valedero, lo cierto es que hay instituciones públicas para evitar conductas monopólicas en los mercados. Aunque cualquier comparación sea odiosa, esta petición en la justicia de EE.UU. no deja de representar un contraste con la costumbre del gobierno argentino de intervenir en los mercados con decisiones voluntarias de los funcionarios.

Así como en los granos y en las carnes la discrecionalidad atenta contra el interés en invertir en el negocio, en la lechería poco se ha avanzando con mercados que vayan más allá de la entrega de leche y fijación del precio por parte de la usina que la recibe.

Si la agroindustria se propone actuar como cadena debería tener presente que con eslabones débiles, en algún momento, la propia cadena se debilita. El trigo, nuevamente, da un ejemplo. Cuando hace poco más de diez años se llegó a una cosecha de nada más que ocho millones de toneladas, la más baja en un siglo, quedó en evidencia que la “originación” de granos estaba en crisis.

Con la carne puede ocurrir lo mismo si, nuevamente, el hilo se corta por lo más delgado. Como explica Fernando Canosa en un informe reciente en el mundo hay una expansión de la demanda de carnes rojas. El mensaje es muy claro: la Argentina puede aprovechar esa oportunidad y, al mismo tiempo, como siempre ha ocurrido, aumentar la oferta para el mercado interno