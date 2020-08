Taboada dijo que los suelos son el mayor reservorio de carbono junto a los océanos

21 de agosto de 2020

En el marco del espacio de entrevistas y conversaciones en vivo del stand virtual del XXVIII Congreso de Aapresid "Siempre Vivo, Siempre Verde", el especialista de INTA y asesor del Panel Intergubernamental Cambio Climático (IPCC), Miguel Taboada, habló sobre los desafíos del cambio climático y la oportunidad que tiene el agro para consolidarse como aliado en la mitigación.

En la introducción del tema, la presidenta honoraria de Aapresid, María Beatriz "Pilu" Giraudo, recordó que el sector agropecuario llegó a la cumbre de París en 2015 señalado como el máximo responsable del cambio climático y el calentamiento. "Pero la voz de los productores se hizo escuchar y comenzamos a demostrar que en realidad podemos ser parte de la solución", dijo la productora.

En ese contexto, Taboada agregó a que "el mayor contribuyente a las emisiones de GEI mundiales es en realidad el sector energético con el 65%. Hay que entender que el solo hecho de vivir genera emisiones y eso es inevitable. La clave es tratar de ser más eficientes, en agricultura como en todas las actividades que uno haga". Según ejemplificó el especialista, ante la necesidad de adoptar acciones de mitigación y adaptación, muchos países optaron por reemplazar energías no renovables por parque eólico, biocombustibles, entre otras opciones.

Sin embargo, agregó que pocos se enfocaron en aumentar los centros de almacenamiento o captura de gases. "Acá aparecen las soluciones basadas en naturaleza, y concretamente los suelos, como aliados fundamentales. Los suelos son el mayor reservorio de carbono junto a los océanos, y la agricultura tiene la posibilidad de ayudar a maximizar la captura de carbono en los mismos", aseguró el especialista del INTA.

En el último Informe del Cambio climático y Tierra para el IPCC, manifestó el especialista, no sólo nunca se dijo que el problema eran las vacas, sino que se advirtió que muchas de las soluciones al cambio climático están puestas en la naturaleza. "La diversificación de cultivos, la Agricultura Siempre Verde, la integración agrícola-ganadera permiten capturar más carbono y reducir las emisiones por unidad producida", extendió.

En ese sentido, agregó que la Argentina está mejor posicionada que otros países, no sólo por la siembra directa, la capacidad de producir commodities a bajo costo, sin subsidios -a diferencia de muchos países de Europa-, de forma eficiente y con un modelo de tercerización de servicios que genera empleos y desarrollo local que es único en el mundo, sino que hay muy poca promoción de estas potencialidades.

Por último, Taboada agregó que la "ganancia de carbono C requiere métrica. En esa línea y junto con una consultora especializada desarrollamos un protocolo que permite monitorear cambios de C a nivel de chacra. Incluye protocolos de muestreo y de laboratorio. El mismo fue presentado ante la Alianza mundial del Suelo de FAO y cuenta con el apoyo de grandes jugadores mundiales como Francia y Alemania. Pero además, este protocolo puede ser la llave para obtener certificados de C, que es un negocio que puede llegar a la Argentina", concluyó.