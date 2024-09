“Ninguna novedad”: qué cambió en la vida de Nicolás Pino tras el atentado y el dato sobre el campo que hoy lo desvela

Escuchar

Cinco días después del atentado con un paquete bomba en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y luego de que la Justicia liberara al único detenido por el hecho, Nicolás Pino, presidente de la entidad, manifestó que hay que dejar que avance la investigación y prefirió no opinar acerca del arresto y excarcelación del presunto autor. Mientras tanto, como titular de la SRA, volvió al ruedo y ya retomó su agenda.

“No puedo opinar de algo que no conozco. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, me dijo que están trabajando, al igual que la gente de la ciudad de Buenos Aires. Por ahora no tenemos ninguna novedad. De nuestro lado seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer y que los demás se ocupen de lo que tienen que hacer. Todavía no declaré en la causa, no me llamaron del juzgado, solo me devolvieron mis objetos personales como el teléfono celular”, dijo en declaraciones a la prensa durante la 7a. edición del Congreso Internacional de Coninagro, que se llevó a cabo en el Palacio Libertad (exCCK).

“Con algún cambio en la vida rutinaria, de a poco vamos retomando el trabajo, pero ya pedí instrucciones de cómo nos tenemos que manejar. Ya el viernes se volvió a trabajar en la Rural y ayer con más ímpetu. El sábado vamos a ir a Córdoba y a Entre Ríos [por exposiciones]. Creo que lo que uno no debe hacer es quedarse quieto, tiene que seguir haciendo lo que venía haciendo. Desde nuestro lugar vamos a seguir recorriendo el país, acompañando a los productores”, añadió.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, destacó que lo que preocupa al sector agropecuario es el actual alto costo para producir

En cuanto a los temas de agenda y la relación del campo con el Gobierno, Pino destacó que lo que preocupa al sector agropecuario es el actual alto costo para producir: “En esta nueva campaña gruesa, ante una baja tan brutal de los precios de las commodities, los costos que vamos a asumir son enormes. Y vamos a tener que seguir pagando costos altos con la fina y la ganadería. Está muy finito todo, por lo que, todo lo que se pueda hacer para mejorar esa situación vamos a hacer nuestro aporte”.

En este sentido, contó que el Instituto de Estudios Económicos de la SRA le envió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cerca de 200 de desregulaciones que, “si bien no todas van a mejorar el negocio agropecuario, van a hacer más fácil el día a día del productor”.

“Por supuesto que con el Gobierno seguimos hablando de quita de retenciones. Pero, además, hay otros temas que nos ocupan. Nos importa y mucho la postura de la Unión Europea que no estamos de acuerdo con esa legislación [desde el próximo año no permitirá el ingreso de carne y soja, entre otros productos, de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020], pero sí estamos de acuerdo en generar una herramienta que le pueda dar al productor que tenga ganas la posibilidad de comercializar con Europa y estamos trabajando detrás de eso”, indicó.

En este contexto, reconoció que el tema de la plataforma Visec, creada para garantizar la exigencia de Europa, genera algún tipo de discusiones y diferencias dentro de la Mesa de Enlace. “Con todo derecho, algunas instituciones están reviendo a ver qué hacen con esa herramienta. Nosotros estamos convencidos de que es por ahí”, remarcó.

Nicolás Pino, junto a directivos de la SRA, participó del 7° Congreso Internacional de Coninagro Ricardo Pristupluk

También indicó que está la discusión sobre la trazabilidad individual de la hacienda con la implementación del sistema de caravanas y de la vacunación de aftosa. En este sentido, aseguró que hoy ya existe una trazabilidad bovina, “que se cumpla o no es otro tema”.

En relación al plan que tenía en mente el Gobierno de modificar la vacunación de aftosa con una sola dosis anual para el rodeo vacuno, pero que luego lo pospuso, el ruralista indicó: “Ojalá que los cambios se puedan hacer. Desde el principio de año, lo veníamos conversando de ir a un régimen de una vacunación anual. Confío en que las autoridades de la Secretaría de Agricultura y del Senasa están evaluando esa posibilidad para que lleguemos a eso. A esta altura del partido, con Brasil, un monstruo como vecino que deja de vacunar, es riesgoso para la Argentina. No hay que dejar de vacunar pero hay que reordenarse. Seguramente, nuestros rodeos, después de 30 años de vacunación, deben tener cierta ya inmunidad”.

Por último, coincidió con el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, que también disertó en el congreso de Coninagro, que el doble tipo de cambio y la brecha cambiaria le produce un alto costo de producción al sector. Apuntó que, si bien las retenciones son un impuesto que hay que eliminar, no le cabe ninguna duda que “la brecha del 200% era más perjudicial para producir que los DEX, más que todo en las producciones regionales”.