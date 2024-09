“No hay más tiempo”: el presidente de Coninagro exigió al Gobierno cumplir con la eliminación de las retenciones

Escuchar

El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, le dijo al gobierno de Javier Milei que “no hay más tiempo” para esperar para que las retenciones se eliminen, porque “hay muchos productores que vienen muy afectados y ya no tienen espaldas para aguantar”.

“Hoy está instalado en la política que las retenciones son un impuesto regresivo e injusto, que debe ser eliminado y el Gobierno se ha comprometido en hacerlo. Esperamos que esto sea así y cuanto antes, porque hay muchos productores que vienen muy afectados y ya no tienen espaldas para aguantar. Con todo respeto decimos, que no hay más tiempo”, enfatizó el dirigente cooperativista en la 7º edición del Congreso Internacional de la entidad, que tiene el lema “Aportes del sector y del cooperativismo al Desarrollo Económico del País”, y se realiza en el Palacio Libertad (exCCK).

“Como productores agropecuarios somos proveedores de alimentos y no queremos que nos vean como una caja de dólares. Solamente en la siembra de granos y oleaginosas, invertimos y literalmente enterramos US$17.000 millones y muchas veces no podemos saber si los vamos a recuperar, por vaivenes de la economía, entre otras”, remarcó Laucirica.

“Con políticas que incentiven el desarrollo socioeconómico del país, con administración eficiente de los recursos y de los ingresos públicos, seguro se podrá salir de esta difícil situación en que se está con inflación, pobreza, pérdida del valor adquisitivo y caída del consumo que tanto afecta a los argentinos”, remarcó.

“La cosa no pasa por pelearnos por el pedazo de la torta que nos toca, sino por agrandarla, promoviendo una mayor producción y actividad económica, bien administrada seguramente podremos salir de esta situación. Y desde el sector agropecuario hacer un importante aporte si no nos ven solo como proveedores de divisas, a quienes cobrar más y más impuestos, sino con la visión social que antes mencioné por los aportes que se hacen no solo como proveedores de alimentos, sino para producir más, para agrandar la torta, generar divisas y trabajo y empleo genuino”, afirmó.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, saluda a Nicolás Pino, presidente de la Rural, que la semana pasada sufrió un atentado con un paquete explosivo Ricardo Pristupluk

En este escenario, reconoció del Gobierno “los avances en la liberación y desregulación de la economía que realizó, la búsqueda y apertura de mercados, y medidas importantes en una relación laboral mucho más justa, y ejemplos claros en que esta desregulación permita bajar el costo argentino”.

Situación

Laucirica se refirió a la situación de las economías regionales, que enfrentan un panorama difícil. “A través del seguimiento realizado a la situación económica de las 19 producciones que están en el ámbito de las cooperativas asociadas a Coninagro, nos muestran una situación crítica y una realidad diferente entre las mismas. Aquellos productos que se exportan en un 80% ven afectados sus resultados por la paridad cambiaria, las relaciones de intercambio con otros países, y la brecha cambiaria”, señaló.

Por otra parte, indicó que aquellas producciones donde solo se exporta un 20%, y se depende del consumo interno de los argentinos, que es el caso de muchas producciones entre ellas las economías regionales, y ante una caída del consumo interno por efecto de la inflación y la caída del ingreso de la gente, “el problema es justamente la inflación que además afecta los costos internos de producción”.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro: “Requerimos gestos e incentivos a la producción" Ricardo Pristupluk

Luego volvió sobre la presión fiscal al sector: “Transversal a todo esto está la alta carga fiscal que afecta a todos los argentinos. En general, al mostrador, los alimentos que producimos tienen una carga del 30% cuando la incidencia de la producción es tan solo de un 20 o 25 %. Hoy podemos decir que un impuesto que condicionaba a toda la economía, el Impuesto PAIS, tuvo una quita de 10 puntos, y está el compromiso del Gobierno de eliminarlo a fin de año. Este impuesto no solo nos encarece los insumos dolarizados, sino también los repuestos e inversiones de la maquinaria necesaria para la siembra y el transporte de la producción”, subrayó.

Laucirica insistió en la necesidad de gestos hacia el sector: “Requerimos gestos e incentivos a la producción y la respuesta del sector y de nuestros productores y nuestras cooperativas harán las inversiones que generen más producción, trabajo y empleo genuinos, resultando en más producción, en agrandar la torta y no pelearnos entre nosotros por quien se lleva la mayor tajada”.

“Hoy estamos nuevamente ante una oportunidad. El crecimiento poblacional y económico en el mundo requiere de cada vez más alimentos. Esto es muy alentador para la economía del país. Gracias a nuestros modelos de producción y los aportes de la tecnología, no solo producimos alimentos saludables, sino que lo hacemos con sustentabilidad socio económica y ambiental. Nuestra carne, en principio por ser producciones pastoriles, tiene un balance de carbono altamente positivo. Nuestros granos tienen una huella de carbono de las más bajas del mundo”, expresó.

Agregó: “Cuando desde la Unión Europea nos demandan exigencias que ellos incumplieron, sin considerar siquiera nuestra legislación y modelos de producción, se contradice con la necesidad que ellos mismo tienen, para lograr bajar la huella de carbono de sus propias producciones como se lo exigen sus consumidores”.

En un tramo de su discurso, se tomó el tiempo para recordar a Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria quien falleció trágicamente meses atrás en un accidente automovilístico. También se solidarizó con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, por el atentado que sufriera la semana pasada. “Rechazamos actos de este tipo, se puede pensar distinto, pero son momentos de diálogos y acuerdos y no de estos hechos de intolerancia”, dijo.