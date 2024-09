“No nos van a callar”: el presidente de la Rural calificó al atentado de “un episodio de una Argentina del pasado”

Escuchar

Luego del atentado ocurrido ayer en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina (SRA), tras la explosión de un paquete bomba, en conferencia de prensa, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, remarcó que lo sucedido fue “un episodio de una Argentina del pasado”. Agregó: “No es la Argentina que queremos, que nos merecemos”. Pino también subrayó: “No nos van a hacer callar”.

Acompañado por integrantes de la Comisión Directiva de la organización, Pino buscó mostrarse activo luego de un día vertiginoso. Y en la conferencia de prensa no solo repudió el hecho, sino que se mostró sorprendido por el ataque ya que no había amenazas previas.

“No tenemos conjeturas porque, realmente no sabemos o no tenemos idea. Si son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas, seguro, pero después de tanto tiempo y haber transcurrido muchos años de experiencia, no en lo personal, sino como sociedad, seguramente no es lo que la sociedad argentina quisiera volver a refrescar”, dijo el dirigente en un tramo del encuentro con la prensa. Luego agregó: “Puedo afirmar, con certeza, que he transcurrido mi vida cosechando amigos y gente. Tengo la suerte de no haber cosechado enemigos en mi historia y certeza no tenemos ninguna. Yo, por lo menos, y creo que ninguno acá tiene certeza de nada, pero insisto, son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy”. En este marco, ante una consulta periodística, el dirigente expresó que había escuchado que estaba identificada la persona que hizo el envío del paquete.

Marcos Pereda, vicepresidente de la Rural; Nicolás Pino, presidente, y Eloísa Frederking, secretaria santiago-filipuzzi-6504

Pino, un dirigente que logró tejer un muy buen trato con Javier Milei desde mucho antes que se convirtiera en jefe de Estado, descartó que el ataque pueda tener vinculación alguna por su amistad con el mandatario. “No puede decir que sea el episodio por una referencia con el presidente de la Nación”, afirmó. En este contexto, volviendo sobre el hecho, remarcó: “La verdad es que nunca pensamos, ni pensé, que íbamos a vivir un episodio así. El episodio de una Argentina del pasado”.

El dirigente se mostró agradecido por todas las muestras de solidaridad recibidas ayer, desde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta el mismo jefe de Estado y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. También destacó la atención “espectacular” recibida en el Hospital Fernández, adonde fue trasladado para su observación. Dijo: “Me llamaron el presidente y la vicepresidenta, me mandaron mensajes. Karina Milei también. El primero que se contactó conmigo, ayer a la mañana, fue Jorge Macri. Después no sé, porque me sacaron el teléfono y no sé más”.

“A esta entidad, con tanta historia, ante hechos como los que hemos vivido, no nos va a hacer callar y vamos a seguir haciendo lo que hacemos: gremialismo en función de defender los valores del campo, de la producción. Defender la actividad que nosotros, como forma de vida, desarrollamos. Hay que tener claro que esto no lo hacemos en función del bien personal, sino que lo que estamos tratando, desde nuestro lugar, es trabajar en función del bien común de toda la Argentina”, expresó el dirigente.

Luego agregó: “Hay una oportunidad inmensa y no la tenemos que dejar pasar. Tenemos todo para hacer las cosas que tenemos que hacer, tenemos todo para hacer lo que el mundo entero demanda. Desde esta Argentina y los productores agropecuarios estamos a la altura de las circunstancias y es responsable lo que vamos a llevar adelante”.

El ataque

Cerca de las 10 de ayer, cuando la secretaria del titular de la SRA, Pamela Sousa, en la sede de la entidad de la calle Juncal 4450, como todas las mañanas, comenzó a organizar las encomiendas y paquetes que había llegado al lugar, uno de los sobres que iba dirigido al presidente de la SRA, al ser abierto, produjo una gran llamarada con mucho humo.

Nicolás Pino: "Nunca pensamos, ni pensé, que íbamos a vivir un episodio así. El episodio de una Argentina del pasado” santiago-filipuzzi-6504

Enseguida, ese estruendo activó el protocolo de seguridad del edificio y luego los empleados llamaron a la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad y el SAME, que inmediatamente desalojaron a las personas que estaban en todo el inmueble. Tras el atentado, tanto Pino, Sousa y otras dos personas que estaban cerca del escritorio de la secretaria fueron trasladados al Hospital Fernández, en observación, y por prevención para realizar estudios pertinentes y ver qué grado de afectación tenía la posible inhalación del humo del explosivo.