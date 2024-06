“No se asusten, es normal”: es veterinario y causó furor enseñando a las potrancas cómo funciona su ciclo

Escuchar

Gastón Britos es de la localidad de Tres Pozos, Córdoba. Por su carrera como veterinario tiene que recorrer varios establecimientos a lo largo y ancho del país. En 2019 comenzó a grabar las imágenes de los animales para explicar los tecnicismos del campo y la salud de los rumiantes. Uno de estos videos se hizo viral en las redes sociales en el último tiempo por su particular forma de enseñarles a las yeguas su ciclo reproductivo.

“Ustedes pueden ovular en primavera — verano. Es normal, es parte de su especie. ¿Por qué se debe? Es porque justamente ustedes tienen una glándula pineal, que es la que libera melatonina. ¿Cuándo van a tener más melatonina ustedes? En los días oscuros, o sea, los de poca luz solar. Es decir, en otoño e invierno. Esa melatonina inhibe su ciclo estral. Es por eso que cuando los días sean largos, o sea, haya menos oscuridad, primera-verano, van a entrar en ciclo. Por eso, ustedes son fotoperiódicas positivas. No se asusten, es normal, pero cuando esto pase, relax, es parte de la vida”, se escucha explicarle a las potrancas.

El cordobés dice que desde chiquito habla con los animales del campo, así como lo hace cualquier persona con una mascota del hogar. Britos tiene una especialidad en Sanidad de Rumiantes y busca que la gente aprenda junto a él sobre los animales y sus respectivos ciclos. Para eso, en el último año de la facultad comenzó a subir material a sus redes sociales de su vida en el campo y de los animales con los que interactúa. Cuando enciende la cámara, relató, no sabe con qué reacción se va a encontrar en los animales.

“Me crie en el campo, de hecho mi familia todavía vive en el campo, y eso me llevó a tener mucha relación con los animales. Me crie entre las gallinas, patos, vacas, yeguas, caballos y perros. La idea era mostrarle a la gente cómo eran los animales de granja porque la gente necesita tener esa data de una persona que esté calificada para contárselo. Comencé tratando de llevar un poco el tecnicismo desde el campo a la gente que no tiene acceso, empecé a mostrar de a poco las gallinas y vacas, de poco lo que iba viendo”, dijo a LA NACION.

Su deseo por estudiar veterinaria, agrega, estuvo motivada por saber cómo eran los animales por dentro. “Quería estudiar una medicina aplicada en animales. Después de recibido seguía hablando con los animales, pero por más que uno estudia no se deja de hablar con los animales, y no se deja de ser el niño de siempre. Si todos le hablamos a los perros, por qué no le hablamos a una vaca”, planteó.

En Instagram tiene 225.000 seguidores que se han sumado por sus videos interactivos con la gente y los animales que conmueven a más de uno. Por caso, Rogelio, un ternerito que fue su paciente en su campo y tuvo que atender, con el cual la gente conectó, son parte del historial de los videos que se hicieron virales y le permitió llegar a más público. “De a poco este tipo de historias fueron ganando más público, pero también hay otras movidas [solidarias] que tienen más difusión. Yo siempre aprovecho las redes sociales para hacer un aporte a la comunidad: hacer obras de bien entre los que estamos a la cuenta”, contó.

En su red social ha comenzado colectas solidarias para sacar a los animales del maltrato y abandono y donar a centros de rescate, más allá del humor y la iniciativa original que es enseñar. Estas ayudas las vinculan con centros de rescate que están trabajando en momentos específicos. Lo que sí ha quedado establecido es que en cada 16 de febrero para su cumpleaños le pide a la gente una donación y el dinero se destina a un centro de rescate de animales. El último objetivo fue llegar a $1.000.000. Sin embargo, a finales del año pasado alcanzaron los $5.000.000 en un solo día, dinero que se destinó a un refugio.

Por último, el veterinario sostuvo que detrás de la iniciativa de contar este tipo de historias en las redes hay un mensaje y es mostrarle a la gente cómo es un animal y cómo aprender de ellos y mejorarles la vida con pequeñas cosas. “Es mucho más fuerte de lo que podemos tener”, agregó.

