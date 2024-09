“No se puede esperar mucho más”: el presidente de Federación Agraria realizó un duro cuestionamiento al gobierno de Javier Milei

Escuchar

En la apertura del Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA), su presidente, Elvio Guía, cuestionó al Gobierno al afirmar que los productores agropecuarios no han sido “suficientemente tenidos en cuenta”. Durante su discurso, el dirigente hizo un llamado a reducir la carga impositiva que, según él, asfixia a los pequeños y medianos productores del país. Además, destacó que, a pesar de las promesas de campaña del presidente Javier Milei, no ha habido cambios significativos en las alícuotas de las retenciones. “No se puede esperar mucho más para que eso se concrete”, afirmó.

“La política implementada hasta el momento por el Gobierno ha estado principalmente enfocada en sanear la economía, bajar la inflación y atender a diversas cuestiones de la macroeconomía. Sin embargo, los productores agropecuarios no hemos sido suficientemente tenidos en cuenta”, enfatizó Guía en el marco del encuentro que se realiza hoy y mañana en el hotel Ariston, de Rosario, donde se elegirán las nuevas autoridades de la entidad.

Subrayó que la inflación, el aumento en las tarifas públicas y la presión impositiva han golpeado duramente a todos los argentinos, pero especialmente a los productores de menor escala. “Las condiciones han sido aún más difíciles para aquellos que están en el campo, quienes se sienten totalmente desprotegidos y, a veces, hasta olvidados por la política”, añadió.

Luego remarcó: “A pesar de las promesas de campaña realizadas por el presidente Milei, al momento no han habido cambios en las alícuotas de las retenciones que pagan los productos del sector. De hecho, en un primer momento hubo aumentos, que se desestimaron antes del tratamiento de la Ley Bases en el Congreso de la Nación”.

El encuentro se realiza en Rosario FAA

“Se puede comprender que durante estos meses no haya habido condiciones para bajar las retenciones; pero no puede pasar mucho más para que nos empiecen a dar soluciones y respuestas”, agregó. Cuestionó: “La crisis hoy es otra, pero mientras otros sectores no pagan, nosotros seguimos estando en la fila de los que aportan, sin conseguir nada a cambio. Esperamos y le pedimos al gobierno nacional que revierta esta situación”.

Guía también destacó la imperiosa necesidad de reducir la carga impositiva que agobia a los pequeños y medianos productores de todo el país.“La superposición de impuestos, retenciones, tasas y otras cargas torna inviable la producción, porque destruye la ya diezmada rentabilidad que tenemos los productores más chicos”, dijo. “Esperamos que pronto esta situación cambie, que los cambios se aceleren para que se termine esta asfixia que nos impide progresar y desarrollarnos”, añadió, enfatizando la necesidad de políticas públicas que beneficien a los productores del interior.

Guía: “Esperamos que pronto esta situación cambie, que los cambios se aceleren para que se termine esta asfixia que nos impide progresar y desarrollarnos” FAA

El discurso también abordó la agenda ambiental, un tema que se vuelve cada vez más relevante. Guía expresó la necesidad de que el Estado esté presente para resguardar a los productores más pequeños. “Nuestra entidad deberá estar en condiciones de analizar este impacto y llevar adelante los desafíos necesarios para afrontarlas”, afirmó.

Asimismo, Guía destacó que se requiere un fortalecimiento del federalismo para que las provincias puedan avanzar en la mejora de la infraestructura y atender las necesidades locales. “Si bien es cierto que el Estado ha sido bastardeado por quienes en el pasado lo han conducido, desde FAA estamos convencidos de que las acciones que lleva adelante el gobierno actual para sanear esa situación deben, necesariamente, preservar las herramientas que permitan avanzar en un verdadero desarrollo para todo nuestro país”, argumentó.

Al comienzo del discurso recordó a Carlos Achetoni, quien falleció en mayo pasado en un accidente automovilístico. El dirigente destacó la invaluable contribución del dirigente quien era presidente de FAA. “En lo personal, quiero remarcar su paso por nuestra entidad, sus enormes esfuerzos por mantener a la FAA de pie, durante la pandemia y luego, su actitud de diálogo, trabajo y empeño en la defensa de los pequeños y medianos productores”, afirmó.

LA NACION