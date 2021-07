Nubarrones frente a una cosecha de trigo de 23,3 millones de toneladas en 2022

Las siembras de trigo avanzan a buen ritmo, llegando al 96,2% de acuerdo al informe del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Las ultimas lluvias aseguran un buen nivel de humedad en los suelos y este es un dato clave pues asegura un buen arranque de los cultivos.

Con el aumento de superficie proyectado del 6% con respecto del ciclo 2020/21, llegamos a una superficie de siembra de 6,7 millones de hect√°reas, asumiendo rindes probables de 3550 kg/ ha, la pr√≥xima campa√Īa 2021/22 podr√° llegar al r√©cord hist√≥rico de 23,3 millones de toneladas. Esta mayor producci√≥n de trigo tendr√° el primer impacto directo en el aumento del saldo exportable, proyectado en 16 millones de toneladas, un aumento de 5,5 millones de toneladas equivalente al 60% con respecto a las exportaciones que se estiman para 2021, de 10,5 millones de toneladas.

De cumplirse este saldo exportable r√©cord, podr√≠a generar ingreso de divisas por US$ 4000 millones, en un momento donde usualmente escasean las divisas, como lo es el √ļltimo trimestre del a√Īo y primer trimestre del 2022. En el an√°lisis global, los principales exportadores de trigo ven reducido su saldo exportable en forma sustancial, de acuerdo al informe del USDA del 12 de Julio de este mes. Entre Estados Unidos (-3,19 mill tons), Canad√° (-4,5 mill tons) y Australia (-2,5 mill tons), hay una merma en las exportaciones de trigo de 10,19 millones de toneladas.

El resto de los principales pa√≠ses exportadores, aumentan sus env√≠os. La Argentina (+5,5 mill tons), Ucrania (+4,25 mill tons), UE (+3,25 mill tons) y Rusia (+1,5 mill tons). En este √ļltimo caso tenemos un aumento del volumen exportable de 14,5 millones de toneladas que superan en 4,1 millones de toneladas , a la baja de 10,29 mill tons que se proyecta para las exportaciones de EEUU, Canad√° y Australia. La Argentina podr√° ocupar el espacio de 2,5 millones de toneladas que deja la ca√≠da en las exportaciones de trigo australiano, hecho que ya sucedi√≥ hace un par de a√Īos, captando la demanda de los pa√≠ses de Medio Oriente.

El resto de las exportaciones de trigo de nuestro país deberán competir con los Osos del Mar Negro, principalmente Ucrania cuyo saldo exportable aumenta en 4,25 millones de toneladas. En este caso deberemos competir vía menores precios, pues la oferta del Mar Negro será a precios muy agresivos. Con este escenario existen grandes chances que el precio del trigo baje en los momentos previos a la cosecha. Por esa razón es recomendable evaluar bien el resultado de los márgenes brutos de los cultivos, región por región, partiendo de un precio de trigo-enero a 206 US$/ ton.

Tener la precauci√≥n, si el margen es bueno, de tener cubierto por lo menos el costo de producci√≥n, mediante una venta forward o en el mercado de futuros. No todos los a√Īos los mercados se comportan de la misma manera, lo importante es anticiparse a lo que va a suceder, no acertar la suba o la baja. Despu√©s de conocidos los dos informes publicados por el USDA el pasado mi√©rcoles 30 de junio, me estoy refiriendo al informe de actualizaci√≥n de existencias al 01 de Junio y al informe del nuevo estimado de superficie de siembra de soja y de ma√≠z, entramos a jugar ahora un partido totalmente diferente