Patricia Bullrich reconoció los reclamos del campo por las retenciones y las leyes pendientes

La senadora nacional Patricia Bullrich reconoció que existen preocupaciones del sector agropecuario que hay que “atenderlas y escucharlas” y se comprometió a revisar una serie de proyectos legislativos que todavía no fueron aprobados. Lo hizo durante una reunión con autoridades de Coninagro, que le plantearon sus inquietudes por las retenciones, los problemas de infraestructura y la falta de avances en iniciativas como la ley de semillas y el certificado pyme para las cooperativas.

El encuentro se realizó en el marco de la reunión mensual de preconsejo de Coninagro y contó con la participación de su presidente, Lucas Magnano, integrantes del Consejo de Administración y representantes de distintas regiones del país. Según informó la entidad, durante la jornada también se abordaron cuestiones vinculadas con el financiamiento, las economías regionales y el funcionamiento del INTA y el Senasa.

Tras la reunión, Bullrich se refirió a los planteos que recibió de los dirigentes cooperativistas. “Tienen preocupaciones, preocupaciones que hay que atenderlas y escucharlas, la preocupación de la infraestructura, la preocupación de los impuestos a la exportación, la preocupación de leyes que todavía no han salido como el certificado pyme para las cooperativas, como puede ser la ley de semillas”, señaló.

Durante el encuentro se trataron temas vinculados con las retenciones, la infraestructura y las leyes pendientes para el agro

La senadora indicó que revisará el estado parlamentario de los proyectos y que mantendrá el diálogo con la entidad. “Nos llevamos una agenda nutrida que la vamos a repasar y mantener este diálogo”, afirmó. También mencionó que recibió planteos de los jóvenes de Coninagro.

En materia de financiamiento, Bullrich advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sector para acceder al crédito debido a las altas tasas de interés. “El año pasado, a principio de año había buena capacidad crediticia, los bancos estaban prestando con buena tasa. Después eso se perdió, la tasa subió a niveles imposibles y se abandonaron los créditos”, explicó. Frente a las nuevas medidas anunciadas para facilitar el financiamiento, expresó: “Esperemos que no solamente sean créditos para los automóviles, sino también para el capital de trabajo de las empresas que son las que reproducen el trabajo y la actividad en el país”.

Por su parte, Magnano explicó que la conversación abarcó distintas cuestiones relacionadas con la producción agropecuaria y las economías regionales. “Tratamos muchísimos temas que refieren a la actualidad del campo y a la actualidad de la producción y a la actualidad del interior”, expresó. Además, señaló que el encuentro permitió iniciar “un hilo de trabajo con la senadora Bullrich que seguramente será fructífero a lo largo del tiempo”.

La reunión entre Bullrich y los dirigentes de Coninagro también incluyó planteos sobre el financiamiento y la situación de las economías regionales

En la misma línea, Marcelo Federici, vicepresidente de Coninagro, señaló que durante el encuentro se trataron cuestiones que afectan especialmente a las economías regionales, como los pasos internacionales y los costos productivos. “Realmente tuvimos una muy buena receptividad de los temas, temas transversales, temas para las economías regionales cruciales, como es infraestructura, como son los pasos internacionales, como es el costo productivo y fundamentalmente la institucionalidad de las cadenas productivas”, expresó.

En ese contexto, mencionó la importancia de preservar el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), entidades que trabajan en políticas para impulsar el consumo interno y las exportaciones de sus respectivas cadenas productivas.