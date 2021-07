Pide negociar el gremio que bloquea las terminales de las cerealeras

Mientras continúa el bloqueo a las terminales de las cerealeras en los puertos del Gran Rosario por un reclamo de empleados de las empresas contratistas externos a las exportadoras, y que están enrolados en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), desde el gremio expresaron que están dispuestos a negociar, en una eventual conciliación obligatoria, y negaron haber pedido cobrar el doble del valor normal por cada día trabajado en servicios de mantenimiento de las plantas.

“Estamos dispuestos a negociar. La conciliación obligatoria no es mala porque de alguna manera obliga a las partes a sentarse, pero hay que esperar, yo creo que no va a pasar de mañana o pasado (por un eventual llamado a una negociación)”, dijo Carlos Vergara, secretario general de la seccional Uocra Rosario. Si bien manifestó que ayer lo contactaron funcionarios por una posible convocatoria a una conciliación obligatoria, aseguró que “aún no hay nada concreto”.

Desde el gremio piden para sus afiliados un premio por tareas de mantenimiento en las denominadas paradas técnicas que hacen las plantas de la exportación. “Es un premio final de obra. En todo el territorio argentino en donde hay esta clase de industria, siempre, en lo que es una reforma o parada de planta, se pide un premio por el final del trabajo. Es normal exigirlo, pero no lo quisieron hacer nunca y me cansé de reclamarlo”, explicó Vergara.

Por el conflicto se paralizó la exportación de granos y subproductos, ya que desde esta mañana está trabado el paso a los camiones y los caminos laterales a los establecimientos se encuentran colapsados con cientos de camiones.

Fuentes de la exportación aseguraron, por su parte, que los trabajadores de las contratistas quieren cobrar el doble del valor normal por cada día trabajado en servicios de mantenimiento. Ello implicaría, dijeron, que las firmas paguen un 100% de aumento por día trabajado, sumado al 35% ya otorgado a comienzos de año más un 20% adicional.

Hay decenas de camiones que no pueden ingresar a las plantas Marcelo Manera

Sin embargo, ese pedido de aumento fue negado por Vergara: “Yo no pido el doble, porque habría que ver el doble de qué. Es un pedido de premio de parada de obra que nosotros consideramos que tiene que ser una quincena más, pero es lo que yo considero. Pero tampoco quiero dar números porque sino el trabajador lee que va a recibir algo que yo todavía no conseguí. Hay que sentarse a discutir, una cosa es lo que yo pido y otra es lo que finalmente se acuerda”.

El conflicto, en rigor, comenzó ayer cuando un grupo de trabajadores de Uocra vinculados a una contratista bloqueó los accesos a las instalaciones de la planta de Molinos Agro en la zona sur de San Lorenzo. Desde la Uocra habían amenazado que si no llegaban a un acuerdo antes de la noche el bloqueo se iba a extender hacia otras cerealeras, lo que finalmente ocurrió.

Queja de los exportadores

Hoy por la mañana fuentes ligadas a la exportación señalaron a este medio que “Renova, Cofco, AGD, T6 y Cargill amanecieron bloqueadas, también LDC Timbúes y Bunge Pampa”.

Fuentes ligadas a la exportación señalaron que, “si bien hubo presentaciones formales de Ciara al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, dicho Ministerio no tomó aún intervención más allá del daño económico evidente”.

“Llama la atención la falta de respuestas concretas hasta el momento. Las empresas contratistas también presentaron su solicitud de intervención al Ministerio de Trabajo, pero tampoco tuvieron respuesta. Por otro lado, los piquetes siguen impidiendo la entrada y salida de personal de las plantas y eso pone en serio riesgo la seguridad de las plantas y de los trabajadores y trabajadoras del complejo agroindustrial”, dijeron.

“Urgimos al gobierno de Santa Fe a intervenir hoy mismo y sentar a las partes de este conflicto en una mesa de negociación así como a levantar los cortes de plantas. También reiteramos al gobierno nacional que tome los recaudos correspondientes para permitir que los puertos vuelvan a trabajar”, agregaron los exportadores.