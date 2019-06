El exministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay

14 de junio de 2019

El exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, apoyó la decisión de Macri de sumar como vicepresidente a Miguel Ángel Pichetto. "Fue la decisión correcta. Pichetto fue un elemento importante para la supervivencia del gobierno de Mauricio Macri en los primeros meses (sin mayoría en las cámaras) y, más allá de las diferencias políticas, puso por delante un objetivo común", dijo el economista durante el cierre del 7° Encuentro de Reflexión Argentina Visión 2020/40, organizado por la firma ADBlick Agro, la Universidad Austral y la empresa Bioceres, en el Polo Científico y Tecnológico.

El economista añadió que era algo que se venía reclamando desde el seno de la coalición de Cambiemos, porque los problemas de la Argentina "son demasiados complejos para tratar de resolverlos solos".

"En estas elecciones no hay fórmulas presidenciales puras, señal de que los distintos espacios políticos entienden, por convicción o necesidad, que solos no lo pueden hacer", analizó Prat-Gay, y enfatizó: "Solos no se puede. El Gobierno aprendió la lección... quizás tardó demasiado en aprenderla".

Y siguió con una mirada crítica: "Su principal error fue político: primero por no acordar y, segundo, por no enamorar. Hubo instancias en las que lo pudo haber hecho, como por ejemplo ni bien se produjo los triunfos electorales de los años 2015 y 2017 y no se hizo. Luego de las elelcciones se presenta una oportunidad para hacer una concertación amplia con un diálogo con los que quedaron afuera, algo que no se hizo en 2016".

Finalmente, completó: "Cuando la historia juzgue estos años de gobierno se verá que este fue el inicio de un recorrido en el que efectivamente se ha cambiado el rumbo de manera sostenida".

