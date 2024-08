“Preferimos aguantar”: qué hay detrás del fuerte optimismo de los productores con el gobierno de Milei

Escuchar

A pesar de una situación incierta y las problemáticas que atraviesa el país, los productores agropecuarios se muestran optimistas sobre las medidas que ha tomado el presidente Javier Milei. Si bien reconocen que los números no son los mejores por la caída de los precios internacionales y las retenciones a los granos, confían en el rumbo del Gobierno. La siembra de la campaña fina se realizó en buenas condiciones y las recientes lluvias generan cierto optimismo de cara a la implantación del ciclo de granos gruesos, de maíz y soja.

Marcelo Tedeschi es productor en el sudoeste de la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, donde hace trigo, cebada, maíz y ganadería. Según contó en los pasillos del XXXII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la siembra de la campaña fina se hizo en muy buenas condiciones, donde los números dentro de todo son aceptables.

El optimismo, dijo, está marcado por las lluvias de los últimos días, que sirven para impulsar la próxima campaña gruesa. “Justamente ayer cayeron unos milímetros. La tierra está preparada. A fines de noviembre o principio de diciembre se están haciendo los cultivos [de siembra] tardíos, falta todavía. Hoy por hoy estamos muy optimistas, pese a que falta mucho tiempo, y la película de hoy no puede ser la misma dentro de un mes o dos meses; estamos arrancando bien”, precisó.

Marcelo Tedeschi, productor en el sudoeste de la localidad de Pigüé

“No sé por qué todos tenemos paciencia; sabemos que al Gobierno no le podemos exigir demasiado por la situación que está viviendo, pero veo que mayormente los productores tienen fe y tienen esperanza. Obviamente, necesitábamos un cambio porque se nos ha apretado el cinturón mucho tiempo”, acotó.

El apoyo de los productores al gobierno, puntualizó, es una cuestión de fe más que numérica, ya que los precios internacionales hoy no son los mejores. Acotó que muchas veces el productor acompaña porque “no le queda otra”. “En el fondo, el campo siempre apoyó al gobierno y siempre tuvo mucha paciencia. Hoy ve que el gobierno le está dando o le va a dar una mano. Le gusta el rumbo que lleva. Tiene paciencia, los números no son los mejores, necesitamos cambios”, expresó.

En una recorrida que hizo LA NACION por los pasillos de Aapresid se observó que los productores se mostraron optimistas Nicolás Suárez

Marcelo Carrique, productor agropecuario, señaló que hoy los productores atraviesan una situación bastante incierta y con problemáticas de distinta índole, que están motivadas no solo por lo que pasa en la Argentina, sino en el mundo. “Eso hace que esa incertidumbre sea un poco mayor de lo que estamos acostumbrados, que ya es bastante”, explicó.

Marcelo Carrique, productor agropecuario

A este combo suman la cuestión climática, la macroeconomía, la brecha cambiaria, los derechos de exportación y los precios internacionales. “Esto hace repensar un poco el modelo, la proporción o diversificación de cultivos. Los números de esta campaña no pintan bien. Lo que sucede es que en el campo no se toman decisiones de corto plazo. Hay que tomarlo en cuenta, sí hay que poder gestionarlo, pero creo que esto es una cuestión de largo plazo que hay que ir construyendo todos los días. El gesto que se espera es la continuidad de las decisiones que se están tomando, es la confirmación de una idea, de un país. La Argentina tiene un montón de dificultades para lograr una situación estable, en la medida que se vaya confirmando lo que se va anunciando, eso da seguridad”, agregó.

El productor remarcó: “El peso que carga el productor es demasiado. No es lógico o sostenible si uno quiere un modelo de país como ha anunciado el Presidente u otros funcionarios. Eso tiene que ocurrir sí o sí, porque si no, la Argentina no puede llegar a ser ese modelo de país que se anuncia, ¿no? Así que, si esa visión es la que están dispuestos a cumplir, las decisiones que tienen que tomar con el sector tienen que ser bastante de fondo”.

Eduardo Barrios, un productor de Mar del Plata

En otro lado del congreso de Aapresid, Eduardo Barrios, un productor de Mar del Plata, mencionó que para los cultivos como el girasol o el maíz tienen un poco de incertidumbre en cuanto a precios. Ante la chicharrita en otras zonas, el sudeste tendría una opción de sembrar más maíz de lo normal. En el caso del girasol hay atención por ciertos comportamientos erráticos en cuanto a rendimiento y algún problema de plagas. En este caso, el precio no es nada despreciable, dijo. En tanto, la soja están viendo que va a aumentar la superficie.

“El cambio de maquinaria o el acceso a la tecnología hoy está limitado, inclusive los bancos con financiaciones coherentes no arrancan. El contratista necesita cobrar, el productor tiene que pagar altos costos, y ahí es donde el margen se complica más para obtener un margen interesante”, contó.

“La rentabilidad es muy baja, hay que cuidar el tema de la utilización de insumos para no tratar de zafarse y no tener un margen que no sea interesante. Hay que evaluar mucho la utilización de insumos, el análisis, el relevamiento, la información y la toma de decisiones. Hoy es lo más importante para cerrar un margen que sea coherente”, resumió.

Gonzalo Villanueva es productor de Guaminí, provincia de Buenos Aires, donde hacen trigo, maíz y girasol. “Estábamos esperando las lluvias, anoche llovió, este año apuntaba a ser seco, pero nos estamos preparando. Lo ideal sería que el Gobierno bajara las retenciones y los impuestos que había prometido. Unificar el dólar sería un buen gesto”, acotó.

Sobre apoyar las medidas del Gobierno, dijo que “no queda otra”. Expresó: “Preferimos aguantar a este Gobierno que a los que veníamos teniendo porque no había más para aguantar. Acá tenemos la esperanza de que haya una luz al final del túnel”.