Premio. Martín Fierro para LN+ Campo

M.E. López y Eleonora Cole, con la estatuilla Crédito: Fabián Marelli

Satisfacción, alegría y agradecimiento son los sentimientos del equipo de LN+Campo, ciclo televisivo que se emite por la señal de cable LN+, que el lunes pasado obtuvo el premio Martín Fierro en la categoría "Mejor programa rural 2018", que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (Aptra).

Conducido por Elonora Cole, con la participación de los periodistas de LA NACION Fernando Bertello y Cristian Mira, el programa se constituyó en el primero de LN+ en obtener la principal distinción de la industria de la televisión por cable.

"En la Argentina y en el periodismo en general no se le da al campo el lugar que se merece. Nos damos cuenta cada vez que hay una crisis, cada vez que se necesitan divisas, que se necesita plata. Recién ahí estamos atentos a lo que pasa en el campo. Pero si no, no se lo valora como debiera ser", dijo Cole, emocionada, en el acto de entrega de la distinción que se realizó en el hotel Panamericano. Junto con ella estaban María Eugenia López, productora del programa hasta 2018; Daniela González, gerente de Producción y Programación de LN+ y Karina Graziano, jefa de Contenidos de LN+.

"Enormes gracias a Aptra, estamos muy felices, gracias a LN+. Esto es para todo LN+, que viene creciendo muchísimo. Estamos muy felices de que LN+ tenga un Martín Fierro. Somos un canal joven con grandes periodistas", dijo la conductora del programa que agradeció a su familia y a las autoridades de la nacion por el espacio.

En la terna de Mejor Programa Rural también participaban los programas Bichos de Campo, de Canal Metro, y El país de las estancias, de Canal Rural.

LN+ Campo se emite todos los sábados a 9, con repetición a las 13, y ofrece entrevistas con los protagonistas del campo, historias de vida y de producción, las últimas novedades en tecnológica y el análisis de la actualidad agroindustrial. El programa está en la señal desde el nacimiento de LN+, en noviembre de 2016 y se puede ver en DirecTV, Cablevisión, TDA, TelRed, TeleCentro, Antina, Supercanal, Movistar TV y en youtube.com.